„Wyłącz czajnik”. Ukrenergo apeluje do Ukraińców o ograniczenie korzystania z urządzeń elektrycznych

Z powodu uszkodzenia przez Rosjan sieci energetycznej i jej obciążenia, ukraiński operator przesyłowy energii elektrycznej Ukrenergo apeluje do Ukraińców o znaczne ograniczenie korzystania z elektrycznych czajników, grzejników czy kuchenek.

Ukraiński operator przesyłowy energii elektrycznej Ukrenergo poinformował we wtorek, że przeprowadzone wcześniej tego dnia przez Rosję ataki na sieć energetyczną Ukrainy spowodowały kolejne problemy. Uszkodzonych zostało „kilka obiektów infrastruktury energetycznej”. Część odbiorców została pozbawiona prądu. Nad przywróceniem dostaw prądu pracowali energetycy.

Jak zaznaczono, centrum dyspozytorskie Ukrenergo „na razie nie wprowadza harmonogramów awaryjnych ograniczeń dla odbiorców” energii elektrycznej. Zaapelowano do Ukraińców o zachowanie spokoju i oszczędność w używaniu elektryczności.

„Zmniejszając zużycie w szczytowych godzinach rano i wieczorem, pomagacie energetykom utrzymać równowagę systemu energetycznego i przywracać działanie sieci po wrogich atakach” – podano w komunikacie.

Zamieszczono zarazem infografikę, mającą pomóc Ukraińcom w oszczędnym korzystaniu z energii elektrycznej. Dotyczy to przede wszystkim urządzeń, które przez duże zużycie prądu obciążają sieć. Ukrenergo apeluje, by ograniczyć prasowanie i gotowanie na kuchenkach elektrycznych do przedziału godzinowego 9:00 – 17:00. W tych samych godzinach można korzystać z pralek, bojlerów i grzejników elektrycznych, ale tylko w ograniczonym stopniu. Zasadniczo, można „rozsądnie korzystać” z wymienionych sprzętów tylko w nocy, od 23:00 do 6:00 rano. Ukrenergo wzywa, by w godzinach 6:00-9:00 i 17:00-23:00 najlepiej w ogóle ich nie używać.

Inna grafika, będąca ilustracją do tych apeli pokazuje, ile energii elektrycznej można zaoszczędzić, „wyłączając czajnik” rano i wieczorem. Jak pokazano, dzięki zrezygnowaniu z takiego czajnika, można umożliwić działanie 160 lampom ledowym lub 120 ładowarkom do smartfonów. W przypadku kuchenki elektrycznej z dwoma polami to odpowiednio 267 lamp i 200 ładowarek.

Przypomnijmy, że na początku ubiegłego tygodnia miały miejsce zmasowane ataki rakietowe na ukraińskie terytorium. Rosjanie uderzyli w cele infrastruktury krytycznej, szczególnie w infrastrukturę energetyczną: elektrociepłownie i podstacje średniego napięcia.

Telegram / Ukrenergo / Kresy.pl