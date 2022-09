Wybuchy przy Nord Stream. Niemcy mówią o sabotażu, Ukraina o ataku terrorystycznym

Doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak uważa, że wycieki z gazociągów Nord Stream to rosyjski atak terrorystyczny. Niemcy podejrzewają, że system rurociągów został uszkodzony w wyniku sabotażu, ale nie wskazują domniemanego sprawy. Jednocześnie, również Kreml uważa, że nie można wykluczyć sabotażu.

Jak informowaliśmy, sejsmolodzy z Narodowego Centrum Sejsmologii Szwecji (SNSN) na Uniwersytecie Uppsala zarejestrowali dwa silne, podmorskie wybuchy w pobliżu miejsc, gdzie doszło do wycieków z gazociągów Nord Stream 1 i 2. W ocenie operatora rurociągów, nie wiadomo, kiedy uda się usunąć uszkodzenia. „Nie ma żadnych wątpliwości, że to były eksplozje”- powiedział SVT Bjorn Lund, sejsmolog z SNSN, cytowany przez Reuters. Według operatora rurociągów, Nord Stream AG, sieć została uszkodzona w trzech miejscach, równocześnie na trzech osobnych nitkach gazociągów. W ocenie spółki, uszkodzenia są „bezprecedensowe” i nie wiadomo, kiedy zostaną usunięte.

Jak podała agencja Bloomberg, Niemcy podejrzewają, że system gazociągów Nord Stream został uszkodzony w wyniku aktu sabotażu. Przytacza przy tym opinię niemieckiego urzędnika z zakresu bezpieczeństwa, którego zdaniem dostępne dowody wskazują na to, że mamy do czynienia z aktem przemocy, a nie z problemem technicznym.

W ocenie Bloomberga, sabotaż oznaczałby poważną eskalację konfliktu między Rosją a Europą. „To jak dotąd najwyraźniejszy sygnał, że Europa będzie musiała przetrwać tę zimę bez żadnych, znaczących dostaw gazu, a potencjalnie oznacza eskalację konfliktu między Moskwą a sojusznikami Ukrainy” – podaje agencja. Sprawę badają Duńczycy, Szwedzi i Niemcy.

Również niemieckie media podają, że gazociągi mogły zostać uszkodzone w wyniku ataku. „Wszystko przemawia przeciwko zbiegowi okoliczności” – napisał niemiecki dziennik Tagesspiegel.

Doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak uważa, że wycieki z gazociągu to rosyjskie ataki terrorystyczne, wymierzone w Unię Europejską.

„’Wyciek gazu’ z Nord Stream 1 jest niczym więcej, jak atakiem terrorystycznym zaplanowanym przez Rosją i aktem agresji wobec UE. Rosja chce zdestabilizować sytuację gospodarczą w Europie i wywołać przedzimową panikę” – napisał na Twitterze Podolak. Dodał, że „najlepszą reakcją i inwestycją w bezpieczeństwo”, byłoby dostarczenie Ukrainie czołgów, „szczególnie niemieckich”.

„Gas leak” from NS-1 is nothing more that a terrorist attack planned by Russia and an act of aggression towards EU. 🇷🇺 wants to destabilize economic situation in Europe and cause pre-winter panic. The best response and security investment — tanks for 🇺🇦. Especially German ones…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022