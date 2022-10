Wielka Brytania przekaże Polsce 10 milionów funtów na wsparcie uchodźców z Ukrainy

Wielka Brytania i Polska podpisały memorandum w sprawie wsparcia dla Ukrainy – poinformowało w piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wielka Brytania i Polska podpisały memorandum w sprawie wsparcia dla Ukrainy

Wicemin. @marcin_przydacz oraz zastępczyni szefa misji 🇬🇧 Jennifer MacNaughtan podpisali dziś memorandum w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Na mocy porozumienia, Wielka Brytania przekaże fundacji @SFPL_FSM 10 mln £, które zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną dla 🇺🇦 uchodźców. pic.twitter.com/1SHoA7dQhO — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) October 20, 2022

Zgodnie z umową Wielka Brytania przekaże 10 milionów funtów na rzecz Polskiego Funduszu Solidarności Międzynarodowej, która zostanie przeznaczona na pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźców” – poinformowało polskie MSZ w oświadczeniu na Twitterze.

Przypomnijmy, że szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował w środę, że Polska otrzymała 700 mln zł z UE za działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. „Z satysfakcją informuję, że Polska otrzymała blisko 700 mln zł z Unii Europejskiej za działania na rzecz uchodźców z Ukrainy” – napisał na Twitterze.

„Środki zasiliły fundusze, których operatorem jest MSWiA. Czekamy na kolejną transzę ok. 200 mln zł” – dodał.

Z satysfakcją informuję, że Polska otrzymała blisko 700 mln zł z #UE za działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Środki zasiliły fundusze, których operatorem jest @MSWiA_GOV_PL. Czekamy na kolejną transzę ok. 200 mln zł. — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) October 19, 2022

Rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził informacje o otrzymaniu przez Polskę środków z UE na antenie Polsat News.

Wcześniej Komisja Europejska zaoferowała Polsce na pomoc uchodźcom przesunięcie środków z innych programów i dodatkowe 144,6 mln euro.

Zobacz także: Wiceszef MSWiA: nie możemy w nieskończoność finansować pobytu uchodźców – dajemy im narzędzia, by mogli tu żyć

Jak pisaliśmy, OECD oszacowała koszty utrzymania w Polsce uchodźców z Ukrainy na ponad 8,36 mld euro, czyli ponad 40 mld zł. To najwięcej spośród wszystkich krajów Europy. W przypadku Niemiec, zajmujących drugie miejsce, to 6,8 mld euro. Główne koszty dotyczą zapewnienia zakwaterowania oraz świadczeń finansowych dla uchodźców. Łącznie w skali Europy to około 17,2 mld euro, z czego Polska szacunkowo przeznaczy najwięcej – aż 6,2 mld euro (ponad 30,2 mld zł). W przypadku Niemiec to 4,4 mld euro, a Hiszpanii – 981 mln euro.

Dodajmy, że miesiąc temu minister w KPRM Agnieszka Ścigaj poinformowała, że według szacunkowych danych na jednego ukraińskiego uchodźcę Polska wydała ok. 2,2 tys. zł. Jednocześnie, podała też, że opieka zdrowotna dla uchodźców kosztuje Polskę co najmniej 300 mln zł miesięcznie. Zaznaczyła jednak, że nie są to kompletne dane. W kwietniu minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że koszt korzystania w pełni z systemu opieki zdrowotnej przez milion uchodźców to 300 mln miesięcznie.

Kresy.pl