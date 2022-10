Ranking ubezpieczeń: gdzie zapłacisz najmniej?

Szukanie najtańszego ubezpieczenia OC to jeden ze sposobów na to, by w Twoim portfelu zostało więcej pieniędzy – i to bez żadnej szkody dla samochodu. Zobacz, jak nie przepłacić za polisę komunikacyjną.

Ranking ubezpieczeń – regiony przyjazne dla portfela kierowcy

Na wysokość składki OC wpływa wiele czynników, a jednym z nich jest miejsce zamieszkania kierowcy. Widać to chociażby na przykładzie raportu Punkta, zgodnie z którym w III kwartale 2022 roku różnica między ceną polisy w najtańszym (podkarpackie) a najdroższym (pomorskie) województwem wyniosła aż 173 zł. Potwierdzają to również średnie ceny polis w konkretnych miastach. Najdroższy Sopot (782 zł) i najtańszy Zamość (490 zł) dzieli aż 292 zł różnicy.

Wschodnie rejony Polski już od dłuższego czasu uchodzą za te, w których kierowcom żyje się lepiej, przynajmniej w kontekście korzystnych cen OC. Jak wskazuje wyżej wspomniany raport, w III kwartale 2022 roku najmniej płacili za ubezpieczenie właśnie mieszkańcy województw sąsiadujących ze wschodnią granicą kraju, a w szczególności podkarpackiego i lubelskiego. Podobnie wyglądało to zresztą w ubiegłym kwartale, kiedy to na miejsca na podium z najtańszym ubezpieczeniem OC przypadło odpowiednio województwom podkarpackiemu (458 zł), świętokrzyskiemu (477 zł) i lubelskiemu (480 zł).

Szukanie najtańszego ubezpieczenia OC – to się opłaca!

W kontekście ubezpieczeń często słyszy się, że chytry dwa razy traci, a kombinowanie może skutkować przykrymi konsekwencjami. W tym przysłowiu kryje się ziarnko prawdy w odniesieniu do kierowców nieubezpieczających swoich pojazdów, którzy muszą się później mierzyć z karą od UFG w wysokości znacznie przewyższającej koszt zakupu polisy.

Pragniemy Cię jednak uspokoić: nie ma nic złego w szukaniu okazji cenowych i zakupie taniego OC. Jest to wręcz wskazane, bo ubezpieczenie to chroni wszystkich kierowców dokładnie w takim samym zakresie. Przepłacanie nie ma więc żadnego sensu, zwłaszcza w obliczu obecnej inflacji.

Porównywarka ubezpieczeń – wsparcie w szukaniu okazji

Kupowanie ubezpieczenia OC online to jeden ze sposobów stosowanych przez kierowców, aby przeznaczyć na ten cel jak najniższą kwotę. Korzystając z porównywarki ubezpieczeń, możesz przyjrzeć się propozycjom od różnych towarzystw, które zostały przygotowane specjalnie dla Ciebie. Wszystkie polisy zostają zebrane w jednej tabeli, która w jasny i przystępny sposób przedstawia ich cenę oraz zalety. Wszystko po to, by uprościć Ci zadanie i pomóc w wybraniu korzystnej oferty.

Używanie kalkulatora OC/AC nie wiąże się z żadnymi opłatami. Jest też w pełni bezpieczne, bo dane wrażliwe są chronione przed dostępem niepowołanych osób i przekazywane jedynie temu ubezpieczycielowi, z którym zamierzasz podpisać umowę.

Największą korzyścią dla klienta jest jednak z pewnością wygoda. Oferty ubezpieczeń OC można bowiem porównywać i kupować o każdej porze dnia i nocy, a do tego nie trzeba nawet wychodzić z domu. Na dobrą sprawę możesz ubezpieczyć samochód, siedząc na kanapie i oglądając ulubiony serial – a do tego nie przepłacisz, bo widzisz jak na dłoni, która opcja jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Artykuł sponsorowany