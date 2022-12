Upadek rządu na Słowacji

Mniejszościowy, centro-prawicowy rząd Eduarda Hegera przegrał w słowackim parlamencie głosowanie nad wotum nieufności.

W czwartek wieczorem mniejszościowy, centro-prawicowy rząd Słowacji, na czele z premierem Eduardem Hegerem, przegrał głosowanie w sprawie wotum nieufności. Jak podano, za odwołaniem rządu zagłosowało 78 słowackich deputowanych z liczącego 150 posłów parlamentu.

„Rząd Słowacji upada po przegranym głosowaniu nad wotum nieufności” – podał serwis „The Slovak Spektator”.

Agencja Reuters nie opisuje sytuacji w tak dramatycznym tonie. Twierdzi, że przegrane głosowanie najprawdopodobniej nie oznacza natychmiastowej zmiany rządu. Heger zachowa ograniczoną władzę, podczas gdy prezydent Zuzana Caputova i frakcje parlamentarne będą prowadzić rozmowy w sprawie utworzenia nowego rządu.

Caputova odwoła rząd, ale poprosi jego członków, by dalej pełnili swoje urzędy do czasu wskazania nowego kandydata na premiera. Wcześniej zaznaczała, że Słowacja w obecnych czasach potrzebuje stabilnego rządu. Zarzuciła zarazem mniejszościowemu gabinetowi Hegera, że starając się rozwiązać sytuacje kryzysowych, faktycznie doprowadza do jeszcze większych dramatów.

Reuters nie wyklucza jednak, że w związku ze dużym brakiem stabilności politycznej Słowację mogą czekać w przyszłym roku przyspieszone wybory parlamentarne.

Należy zaznaczyć, że Słowacja boryka się aktualnie z szeregiem różnych problemów, m.in. słabnącą gospodarką, szybko rosnącymi cenami energii oraz kwestiami korupcyjnymi.

Co ważne, spór polityczny uniemożliwił uchwalenie rządowego planu budżetowego na rok 2023. Projekt obejmował m.in. wydatki, mające zrównoważyć rosnące ceny energii. Bez zatwierdzenia budżetu Słowacja, którego zadłużenie jest poniżej unijnej średniej i który należy do strefy euro, rozpocznie przyszły rok w tymczasowych ramach ograniczających wydatki państwa. Będzie to miało miejsce w czasie, gdy gospodarstwa domowe i firmy na Słowacji borykają się z rosnącymi rachunkami za energię i artykuły spożywcze.

Aktualnie, w sondażach przewagę ma lewicowa opozycja. Komentatorzy zwracają uwagę, że w przeciwieństwie do gabinetu Hegera jest ona krytycznie nastawiona do udzielania Ukrainie pomocy wojskowej. Niewykluczone, że w razie zmiany władzy zmieni się postawa Słowacji wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jak dotąd, władze w Bratysławie zdecydowanie wspierały Ukrainę, dostarczając wsparcie militarne, w tym w postaci uzbrojenia i ciężkiego sprzętu. Słowacy dość otwarcie przyjmowali też ukraińskich uchodźców.

Po wyborach parlamentarnych w 2020 roku Słowacją rządziła centro-prawicowa koalicja, złożona zarówno z liberałów, jak i z konserwatystów i chrześcijańskich demokratów. We wrześniu br. utraciła jednak większość parlamentarną po odejściu libertariańskiej partii Wolność i Solidarność (SaS). Jej przywódca, Richard Sulik, regularnie spierał się z Igorem Matoviciem, szefem OLANO (Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości), głównej partii koalicji. SaS, który oskarża rząd, że nie radzie sobie z rosnącymi cenami energii i korupcją, podczas głosowania poparła wniosek o odwołanie gabinetu Hegera.

Dodajmy, że wcześniej kilku członków partii Jesteśmy Rodziną, współtworzącej rząd Hegera, oskarżono o korupcję.

Matovic wcześniej zadeklarował, że jest gotów ustąpić ze stanowiska ministra finansów. Przesłał nawet do kancelarii prezydenta swoją dymisję, próbując przekonać SaS do wycofania wniosku o wotum nieufności. Gdy okazało się, że nic to nie da, zmienił zdanie. To właśnie SaS złożyła wniosek o wotum nieufności.

Sulik skomentował wynika głosowania stwierdzeniem: „nareszcie”. Peter Pellegrini, były premier i lider opozycyjnej, socjaldemokratycznej partii Głos oświadczył, że upadek rządu Hegera to najlepszy prezent bożonarodzeniowy dla Słowaków.

Reuters / PAP / AP / Kresy.pl