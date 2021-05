United Surveys: PiS traci większość, ponad 100 posłów Hołowni w Sejmie [SONDAŻ]

Choć PiS wygrałoby najbliższe wybory parlamentarne, to straciłoby jednak większość w Sejmie – wynika z nowego sondażu United Surveys dla portalu Wirtualna Polska.

Wyniki sondażu United Surveys pokazują, że na PiS chce głosować 35,4 proc. badanych, czyli o 3,1 punktu procentowego więcej, niż w poprzednim badaniu tej pracowni. Drugie miejsce zajęłaby Polska 2050 Szymona Hołowni, która może liczyć na poparcie 20,4 proc. respondentów. Ugrupowanie to odnotowało analogiczny wzrost poparcia, jak partia Jarosława Kaczyńskiego, czyli o 3,1 proc.

Wyraźnie słabszy wynik uzyskała w badaniu Koalicja Obywatelska. Oddanie głosu na to ugrupowanie deklaruje 15,1 proc. badanych, czyli o 2 pkt. proc. mniej niż ostatnio.

Dalsze miejsca w sondażu zajęła Lewica (10,4 proc., wzrost o 2,7 proc.), Konfederacja (5,7 proc.) i PSL-Koalicja Polska (5,1 proc.).

Z wykonanego przeliczenia na mandaty wynika, że PiS mimo przewagi i dobrego wyniku nie miałoby szans na dalsze samodzielne rządy. Przy takich wynikach partia Kaczyńskiego miałaby w Sejmie 211 posłów, więc zabrakło by jej 20 do utworzenia samodzielnego rządu. Dla porównania, partia Szymona Hołowni wprowadziłaby do Sejmu aż 109 posłów. Klub KO liczyłby w takich warunkach 74 posłów, Lewicy – 44 posłów, a Konfederacja – 10. Co ciekawe, według wyliczeń publikowanych przez WP.pl, PSL miałby o jednego posła więcej, mimo słabszego od Konfederacji wyniku.

Prognozowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 53,2 proc., a 43,8 proc. respondentów zadeklarowało, że nie wzięłoby udziały w wyborach, gdyby odbyły się one w najbliższą niedzielę.

Sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 4 maja br. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 osób.

W połowie kwietnia pisaliśmy, że według sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”, gdyby wybory do Sejmu odbywały się wówczas, to najwyższy wynik wyborczy uzyskałoby Prawo i Sprawiedliwość, jednak partia Jarosława Kaczyńskiego nie zdobyłaby większości. Pomniejsi członkowie Zjednoczonej Prawicy – Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina – nie mieliby szans na samodzielne wejście do parlamentu.

