Ukraina przyspiesza prace nad własnym dronem uderzeniowym Sokił-300

Prototyp testowy pierwszego, ukraińskiego drona uderzeniowego Sokił-300 ma być gotowy jeszcze w tym roku, a już na początku 2022 r. maszyna może po raz pierwszy wznieść się w powietrze.

Ukraińskie państwowe biuro konstrukcyjne Łucz poinformowało, że przyspieszyło prace nad stworzeniem pierwszego na Ukrainie drona uderzeniowego rodzimej produkcji Sokił-300. Zapowiedziano, że pierwszy próbny egzemplarz, który mógłby być wykorzystywany również do prób lotu, ma być gotowy do końca tego roku. To oznacza, że maszyna może po raz pierwszy wzbić się w powietrze już na początku 2022 roku.

Makieta drona Sokił-300 jest obecnie prezentowana w Kijowie, na międzynarodowej wystawie „Broń i Bezpieczeństwo-2021”.

Według przedstawicieli biura Łucz, jak dotąd opracowywane są modele matematyczne drona i zakończono dobór głównych komponentów dla budowy pełnowymiarowej, podstawowej wersji bezzałogowca. Następnie testowane mają być m.in. sensory czy systemy lotu. Jak zaznaczono, choć zasadniczo dotyczy to prób naziemnych, to będą one przeprowadzane na prototypie, który niebawem wzniesie się w powietrze.

Wiadomo też, że rozważane są inne warianty bezzałogowca, nie tylko jako maszyny uderzeniowej, ale też rozpoznawczej. W zależności od tego, będzie on posiadał odpowiednio dostosowane wyposażenie.

Jak podano, w wariancie bojowym nacisk będzie kładziony na wyposażenie Sokiła-300 w uzbrojenie precyzyjne, w tym, jak już zapowiadano, cztery rakiety naprowadzane RK-2P o zasięgu co najmniej 7,5 km. Różnorodność w zakresie doboru uzbrojenia mają zapewnić specjalne belki-prowadnice. W przypadku wersji rozpoznawczej standardem ma być głowica SAR, umożliwiająca „skanowanie” powierzchni i wykrywanie potencjalnych celów, również w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Wersja ta ma posiadać także silne środki do walki radioelektronicznej.

Przypomnijmy, że państwowe biuro konstrukcyjne „Łucz” zaprezentowało swój najnowszy dron rozpoznawczo-uderzeniowy Sokił-300 w listopadzie 2020 roku.

Według oficjalnych informacji strony ukraińskiej, dron Sokił-300 jest uzbrojony w przeciwpancerne rakiety naprowadzane RK-2P o zasięgu do 10 km. Maksymalny ładunek bojowy wynosi 300 kg, a maksymalna masa startowa to 1,225 kg. Bezzałogowiec ma ponad 8,5 m długości, rozpiętość skrzydeł wynosi 14 m. Posiada też laserowy system umożliwiający automatyczne lądowanie i system przeciwzakłóceniowy.

Podano też, że Sokił-300 ma trzy opcje wyposażenia w silnik: АІ-450Т2 (580 km/godz, maksymalny czas lotu – 5 godzin), МС-500В-05С/СЕ (466 km/godz., maksymalny czas lotu – 3 godziny), Rotax 914 (210 km/godz, maksymalny czas lotu – 26 godzin). Rozwija prędkość przelotową od 150 do 335 km/godz., w zależności od silnika.

Promień działania przy łączności radiowej wynosi 150 km, a przy wykorzystaniu dodatkowych przekaźników – do 300 km. Maksymalny zasięg lotu wynosi od 1000 km (silnik МС-500В-05С/СЕ) do 3300 km (silnik Rotax 914).

Podczas oficjalnej prezentacji przedstawiono też szeroki wachlarz wyposażenia radiolelektronicznego, który można zainstalować na dronie. To m.in. stabilizowana żyroskopowo optyczna stacja naprowadzania, opracowana przez zakłady w Iziumie. Może ona służyć do prowadzenia nadzoru, rozpoznania, a także naprowadzania laserowego rakiet RK-2P. Ponadto, pokazano też nową, niewielką, pokładową stację radiolokacyjną umieszczoną w przedniej części drona. Można go też wyposażyć w nowy radar od Radioniksa typu SAR, umożliwiający m.in. cyfrowe mapowanie terenu i prowadzenie rozpoznania nawet w czasie lotu w chmurach.

Oczekiwana wartość jednej maszyny pierwszej partii szacowana jest na około 45 mln hrywien (ok. 6 mln zł), przy czym wraz z uruchomieniem produkcji seryjnej koszty powinny spaść.

