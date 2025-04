Trump uważa, że “ratuje Ukrainę” i krytykuje Zełenskiego

W rozmowie z magazynem The Atlantic prezydent USA Donald Trump powiedział, że może popierać Ukrainę, choć niekoniecznie jej obecnego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego. Wyraził opinię, że “ratuje Ukrainę”.

W wywiadzie udzielonym 24 kwietnia, a opublikowanym w poniedziałek, Trump komentował m.in. kwestie związane z zakończeniem wojny na Ukrainie. Wrócił również do trudnego spotkania z Zełenskim, które miało miejsce w Gabinecie Owalnym pod koniec lutego.

Rozmowę przeprowadził redaktor naczelny The Atlantic, Jeffrey Goldberg – ten sam dziennikarz, który wcześniej został przypadkowo dodany do rządowej grupy dyskusyjnej, na której omawiano działania wobec Huti w Jemenie.

Znaczna część wywiadu była poświęcona wojnie na Ukrainie. Trump po raz kolejny zapewnił, że do rosyjskiej inwazji nigdy by nie doszło, gdyby to on był wówczas prezydentem. Zapytany, czy Putin mógłby skłonić go czymś do poparcia Zełenskiego, odpowiedział: “Niekoniecznie po stronie Zełenskiego, ale po stronie Ukrainy, tak”.

Przypomniał też trudne relacje z ukraińskim przywódcą, wspominając spotkanie, podczas którego – jego zdaniem – Zełenski nie rozumiał sytuacji. “Po prostu nie mógł tego zrozumieć” – ocenił.

Trump wyraził opinię, że ukraiński prezydent powinien był “być cicho”, zamiast nalegać na gwarancje bezpieczeństwa.

Amerykański prezydent winą za obecną wojnę obarczył swojego poprzednika: “To jest wojna Bidena. Nie dam się nią obarczyć. To straszna wojna i nigdy nie powinna się wydarzyć”.

Trump przekonywał, że swoimi działaniami “ratuje Ukrainę”: “Myślę, że ratuję ten naród. Myślę, że ten naród zostanie wkrótce zmiażdżony. To wielka machina wojenna. Spójrzmy prawdzie w oczy”.

Przypomniał, że to za jego kadencji Ukraina otrzymała pociski Javelin, które odegrały kluczową rolę w odpieraniu rosyjskich sił próbujących zdobyć Kijów. Według niego, w przeciwnym razie byłby to wówczas “koniec wojny”.

Trump ponownie wspomniał też o możliwości zaniechania udziału USA w procesie pokojowym, jeśli nadchodzące rozmowy nie przyniosą rezultatów przez niego oczekiwanych.

