Szwajcaria wstrzymała eksport broni do Polski. Powodem reeksport na Ukrainę

Rząd Szwajcarii poinformował w piątek, że wstrzymuje eksport sprzętu wojskowego do polskiego dostawcy po ustaleniu, że około 645 tys. sztuk amunicji małokalibrowej produkcji szwajcarskiej trafiło na Ukrainę, co stanowi naruszenie szwajcarskiego prawa.

Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych poinformował, że eksport do polskiej firmy zostanie wstrzymany, ponieważ „ryzyko przekierowania na Ukrainę oceniane jest jako zbyt wysokie”.

Ma to związek z zasadą neutralności. Prawo kraju zakazuje eksportu sprzętu wojskowego należącego do Szwajcarii lub wyprodukowanego w Szwajcarii do krajów objętych konfliktem.

W listopadzie ubiegłego roku amerykański portal Defense One opublikował raport, według którego ukraińska firma przyjęła 645 tys. nabojów karabinowych z pociskami przeciwpancernymi wyprodukowanymi przez SwissP Defense i dostarczonymi przez polskiego importera, firmę UMO.

Szwajcarski producent i polska firma podpisały umowę o odsprzedaży. Zastrzeżono w niej jednak, że polska firma ma prawo do odsprzedaży amunicji wyłącznie na terenie Polski.