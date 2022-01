W poniedziałek szef MON zapowiedział dodatki dla żołnierzy zawodowych. „Po podwyżkach uposażeń, w tym roku planujemy także kolejne dodatki dla żołnierzy zawodowych” – podkreślił Mariusz Błaszczak.

Wcześniej – w piątek – minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że zwrócił się do prezydenta o zwiększenie uposażeń dla żołnierzy. „Zwróciłem się do Pana Prezydenta o zwiększenie kwoty bazowej dla żołnierzy z 3,81 do 4,23. Oznacza to podwyżkę uposażeń o średnio 677 zł. brutto, z wyrównaniem od stycznia. Podwyżki średnio o 500 zł. brutto otrzymają też pracownicy resortu obrony narodowej” – deklarował wówczas szef MON.

Przypomnijmy, że pod koniec października ubiegłego roku wicepremier Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak przedstawili założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny.

„Państwo, które leży na granicy NATO i UE musi mieć poważną siłę odstraszającą, a w razie potrzeby musi mieć możliwość skutecznej obrony, przez dłuższy czas, samodzielnie” – oświadczył wówczas wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapowiedział „radykalne umocnienie sił zbrojnych”. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli wówczas, że 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy obrony terytorialnej to cel minimum.

