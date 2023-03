Stoltenberg: Finlandia w najbliższych dniach stanie się członkiem NATO

Stoltenberg zauważył, że Finlandia ma siły zbrojne o zaawansowanych zdolnościach i silne instytucje demokratyczne, więc jej członkostwo wniesie wiele do NATO.

Dodał, że nie może się doczekać możliwości jak najszybszego powitania Szwecji jako pełnoprawnego członka rodziny NATO.

„Sojusznicy zgadzają się, że szybkie zakończenie procesu ratyfikacji przez Szwecję byłoby w interesie wszystkich” – powiedział Stoltenberg.

Szwecja i Finlandia złożyły wniosek o członkostwo w NATO w maju ubiegłego roku po rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę.

#Finland 🇫🇮 will formally join our Alliance in the coming days.

Their membership will make Finland safer & #NATO stronger. I look forward to also welcoming #Sweden 🇸🇪 as a full member of the NATO family as soon as possible.

—@jensstoltenberg pic.twitter.com/ueaOwWdLaX

— Oana Lungescu (@NATOpress) March 31, 2023