Rzecznik Praw Obywatelskich: legalizacja tzw. związków jednopłciowych to obowiązek państwa

Przedsiębiorstwo Ukrzaliznytsia, które jest właścicielem spółki Ukrainian Railways Cargo Poland poinformowało w czwartek, że firma uzyskała możliwość pełnego wejścia na europejski rynek kolejowych przewozów towarowych. Odpowiednią licencję wydał polski Urząd Transportu Kolejowego. Spółka Ukrainian Railways Cargo Poland została zarejestrowana 30 czerwca 2023 r.

📣 Ukrainian Railways Cargo Poland received the opportunity to fully enter the European market of railway freight transportation. The relevant railway carrier license was granted by the Polish Railway Transport Authority.