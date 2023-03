Ruszyła budowa nowego niszczyciela min typu Kormoran II

Rozpoczęła się budowa czwartego niszczyciela min typu Kormoran II, ORP Jaskółka. To pierwszy okręt z trzech kolejnych, zakontraktowanych dla Marynarki Wojennej RP.

We wtorek miało miejsce uroczyste cięcie blach pod budowę 4. z kolei niszczyciela min typu Kormoran II. To symboliczny początek budowy kolejnego okrętu dla Marynarki Wojennej RP – ORP Jaskółka (numer burtowy 604).

W uroczystości wzięli udział m.in.: szef Zarządu Uzbrojenia w Inspektoracie Marynarki Wojennej, kontradmirał Włodzimierz Kułagin, szef Szefostwa Techniki Morskiej Agencji Uzbrojenia, kmdr Piotr Skóra, a także dowódcy obu naszych dywizjonów trałowców: dowódca 12 Dywizjonu Trałowców kmdr por. Sławomir Góra oraz dowódca 13 Dywizjonu Trałowców kmdr por. Michał Dziugan. Obecny był również przyszły dowódca ORP Jaskółka, kpt. mar. Kamil Kalina.

Głównym zadaniem okrętu będzie poszukiwanie i zwalczanie min morskich oraz niebezpiecznych obiektów na akwenach morskich. Jak podano, będzie wyposażony w nowoczesny układ napędowy, dający wysokie zdolności manewrowe. W stosunku do wybudowanych już trzech jednostek, nowy niszczyciel min będzie posiadał lepiej przystosowany do działania w trudnych warunkach hydrometeorologicznych. Umożliwi to wyposażenie nawigacyjne najnowszej generacji.

ORP Jaskółka zostanie wyposażony w zestaw artyleryjski polskiej produkcji OSU-35K 35 mm oraz nowy podwodny system głębinowej obrony przeciwminowej „Głuptak”.

Budowa okrętu jest realizowana w ramach umowy zawartej przez Ministerstwo Obrony Narodowej z konsorcjum firm – Remontowa Shipbuilding S.A., OBR Centrum Techniki Morskiej i PGZ Stocznia Wojenna. Zakończenie budowy serii trzech kolejnych jednostek zaplanowano na koniec 2027 roku. Oprócz „Jaskółki”, będą to jeszcze ORP Rybitwa i ORP Czajka.

„Portal Stoczniowy” zwraca uwagę, że nowy niszczyciel min typu Kormoran II będzie ważnym wzmocnieniem floty Marynarki Wojennej RP w zakresie zwalczania zagrożeń związanych z minami morskimi oraz obiektami niebezpiecznymi na akwenach morskich. Budowa okrętu jest też ważnym wyzwaniem dla polskiego przemysłu stoczniowego.

„(…) Polska jest państwem, które inwestuje w rozwój swojej obronności oraz umiejętności obrony swoich interesów i bezpieczeństwa swoich obywateli na arenie międzynarodowej. Budowa kolejnych jednostek tej serii z pewnością przyczyni się do wzmocnienia potencjału Marynarki Wojennej RP oraz zwiększenia bezpieczeństwa na morzu” – komentuje „Portal Stoczniowy”.

Obecnie Marynarka Wojenna RP posiada w służbie trzy niszczyciele min projektu 258 typu Kormoran II. Ostatni z nich, ORP Mewa, wszedł do służby w lutym 2023 roku. Trafił do gdyńskiego 13. Dywizjonu Trałowców wchodzącego w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Pierwszy z serii ORP „Kormoran” wszedł do służby 28 listopada 2017 roku. Kontrakt na budowę dwóch kolejnych jednostek proj. 258 podpisano pod koniec grudnia 2017 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Drugi z serii, ORP „Albatros”, został zwodowany w październiku 2019 r. Próby morskie rozpoczęto w czerwcu 2021 roku. W sierpniu ub. roku jednostka zakończyła z wynikiem pozytywnym próby zdawczo-odbiorcze i została przekazana do Marynarki Wojennej RP. ORP Albatros wszedł do służby 28 listopada 2022 r., gdy miało miejsce podniesienie bandery na okręcie.

„Portal Morski” zwraca uwagę, że ORP Albatros i ORP Mewa różnią się nieco od prototypowego okrętu ORP Kormoran. W przypadku systemów przeciwminowych, zostały dodatkowo wyposażone w sonar holowany KATFISH firmy Kraken, autonomiczny, bezzałogowy pojazd podwodny Gavia oraz sterowany przy pomocy kabloliny lub przewodu światłowodowego pojazd podwodny Double Eagle SAROV firmy SAAB. Zachowano inny sprzęt specjalistyczny, jak np. sonar podkilowy SHL-101/TM, autonomiczny pojazd podwodny Hugin firmy Kongsberg czy samobieżne ładunki wybuchowe „Głuptak”.

Ponadto, nowe jednostki posiadają lepsze zdolności manewrowe. To efekt zmian, wprowadzonych w oparciu o doświadczenia i wnioski, wyniesione z badań eksploatacyjno-wojskowych prowadzonych na ORP Kormoran,.

Dodajmy, że uzupełnienie realizacji programu pozyskania niszczycieli min stanowi umowa z 26 czerwca 2022 r., zawarta pomiędzy Agencją Uzbrojenia a konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. (lider), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. i PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. Dotyczy ona dostawy w latach 2026-2027 trzech kolejnych niszczycieli min projektu 258 wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Wartość kontraktu wynosi ok. 2,5 mld zł brutto. Okręty trafią do 12 Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia, wchodzącego w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

portalstoczniowy.pl / Kresy.pl