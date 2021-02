Rosyjski pracownik konsularny wydalony z Polski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło pracownika Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu jako persona non grata.

Decyzja polskich władz jest retorsją za piątkowe posunięcie rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zadecydowało o wydaleniu pracownika Konsulatu Generalnego RP w Petersburgu. Przedstawiciel rosyjskiego MSZ przekazał tę decyzję polskiemu charge d’affaires. Jako powód rosyjskie władze wskazały zaangażowanie tego pracownika w „nielegalne akcje”. Rosyjskie władze odniosły się w ten sposób do niesankcjonowanych manifestacji poparcia dla aresztowanego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, jakie w całej Rosji odbywały się 23 i 31 stycznia.

Ogłaszając na swoim Twitterze decyzję o wydaleniu pracownika rosyjskiego konsulatu w Poznaniu polskie MSZ nazwało wcześniejszą decyzję swojego rosyjskiego odpowiednika „bezpodstawną”. Poinformowało też, że wydalenie rosyjskiego dyplomaty zostało skoordynowane z władzami Niemiec i Szwecji.

In response to the groundless expulsion of the 🇵🇱diplomat by @mfa_russia, the 🇵🇱MFA has decided today in accordance with the principle of reciprocity and in coordination with🇩🇪 and 🇸🇪 to consider the 🇷🇺diplomat working at the 🇷🇺Consulate General in Poznań as a persona non grata.

