„Niesprawiedliwa, niedopuszczalna, barbarzyńska, bezsensowna, odrażająca i świętokradcza” – Watykan o napaści Rosji na Ukrainę.

Stolica Apostolska zajęła stanowisko wobec inwazji Rosji na Ukrainę nazywając ją „niesprawiedliwą, niedopuszczalną, barbarzyńską, bezsensowną, odrażającą i świętokradczą”.

Watykan odniósł się we wtorek do komentarzy, które pojawiły się w ostatnich dniach po słowach papieża Franciszka na temat wojny na Ukrainie, a w szczególności do słów wiążących zamach na Darię Duginę z tym konfliktem.

W komunikacie przytoczonym przez Radio Watykańskie przyznano, że słowa papieża wywołały na Ukrainie „liczne kontrowersje (…) zarówno na poziomie społecznym, jak i politycznym”.

Stolica Apostolska zwróciła uwagę, że Ojciec Święty i jego współpracownicy od momentu rozpoczęcia inwazji wielokrotnie wyrażali sprzeciw wobec rosyjskiej agresji. Jak zauważono, media próbowały przypisywać tym słowom znaczenie polityczne.

„W związku z tym Stolica Apostolska stanowczo podkreśla, że wypowiedzi Papieża na temat wojny na Ukrainie nigdy nie mają charakteru politycznego. Ich głównym celem jest ochrona ludzkich istnień oraz zaproszenie osób wierzących do modlitwy w intencji zakończenia konfliktu, a wszystkich ludzi dobrej woli do wysiłków na rzecz odbudowy pokoju” – napisano w komunikacie.

Według Watykanu papież wypowiada się na temat wojny na Ukrainie „jednoznacznie” i nie pozostawia wątpliwości odnośnie moralnej oceny wojny na Ukrainie, która jest, jak podkreślono, wywołana przez Rosję.

„Ojciec Święty potępia ją jako niesprawiedliwą, niedopuszczalną, barbarzyńską, bezsensowną, odrażającą i świętokradczą” – stwierdziła Stolica Apostolska.

Samochód, którym podróżowała Daria Dugina, córka Aleksandra Dugina, został wysadzony w powietrze w nocy z 20 na 21 sierpnia w pobliżu wsi Bolszyje Wiaziemy w obwodzie moskiewskim. Kobieta zginęła na miejscu. Rosyjski Komitet Śledczy twierdzi, że morderstwo Duginy zostało zaplanowane i zlecone przez Kijów. Papież Franciszek odniósł się do śmierci Duginy w następujących słowach: „Myślę o tej biednej dziewczynie, wysadzonej w powietrze z powodu bomby pod siedzeniem samochodu w Moskwie. Niewinni płacą za wojnę, niewinni! Pomyślmy o tej rzeczywistości i powiedzmy sobie: wojna to szaleństwo”. Ukraińskie MSZ zareagowało na nie wezwaniem do siebie nuncjusza apostolskiego na Ukrainie. Przedstawicielowi Watykanu przekazano, że „Ukraina jest głęboko rozczarowana słowami Papieża, które niesłusznie porównują agresora i ofiarę”. Ukraińskie MSZ wyraziło też niezrozumienie faktem, że Ojciec Święty wymienił śmierć Duginy, „z którą Ukraina nie ma nic wspólnego”, w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Kresy.pl / vaticannews.va