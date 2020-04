Ukraina: znana działaczka Majdanu trafiła do aresztu domowego

Tetiana Czornowoł, która jest podejrzana o dokonanie zabójstwa podczas wydarzeń na Majdanie w 2014 roku, decyzją kijowskiego sądu trafi na prawie dwa miesiące do aresztu domowego.

Jak podaje portal Ukraińska Prawda, sędzia Serhij Wowk zdecydował o zastosowaniu wobec Czornowoł tymczasowego aresztu domowego do 8 czerwca 2020 roku. Sąd nie uwzględnił poręczeń za aktywistkę złożonych przez deputowanych frakcji Europejskiej Solidarności, partii byłego prezydenta Poroszenki. Nie wziął też pod uwagę stanowiska obrony, która przekonywała o niewinności podejrzanej.

Teraz Czornowoł jest zobowiązana do przebywania przez 24 godziny na dobę w swoim domu we wsi Hora pod Kijowem. Musi stawiać się na wezwanie śledczego, prokuratora czy sędziego, powstrzymywać się od kontaktowania ze świadkami i innymi podejrzanymi a także oddać paszport.

Czornowoł jest podejrzana o umyślne zabójstwo podczas pożaru biura Partii Regionów w Kijowie 18 lutego 2014 roku. W podpalonym przez aktywistów Majdanu budynku zginął 65-letni Wołodymyr Zacharow, który zadusił się czadem. Zdaniem śledczych Czornowoł wraz z innymi osobami odpowiada za śmierć Zacharowa. Aktywistka przyznaje, że podpaliła biuro wraz z mężem, ale twierdzi, że jest niewinna.

W obronę aktywistki zaangażowali się politycy, którzy doszli do władzy w wyniku Majdanu. Były prezydent Petro Poroszenko zarzucił Państwowemu Biuru Śledczemu (DBR), które prowadzi sprawę przeciw Czornowoł, że próbuje atakować uczestników Majdanu i „przepisywać historię pod dyktando Kremla”. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow nazwał zarzuty wobec działaczki „nieodpowiednimi” i „haniebnymi”.

Jak pisaliśmy, Tetiana Czornowoł w wieku 17 lat brała udział w akcji nacjonalistów z UNA-UNSO „Ukraina bez Kuczmy”. W proteście przeciw uwięzieniu członków ugrupowania przykuła się do torów na stacji kolejowej w Kijowie. W 2012 brała udział w akcjach przeciwko ustawie językowej, która przewidywała określone uprawnienia dla języków mniejszości narodowych. W tym samym roku włamała się do rezydencji prezydenta Janukowycza pod Kijowem, gdzie spędziła około 3 godziny. Zdjęcia stamtąd opublikowała potem w internecie.

W 2012 startowała w wyborach do parlamentu z list „Batkiwszczyny” – partii więzionej wówczas Julii Tymoszenko. Kandydowała w obwodzie lwowskim, jednak bez powodzenia. Brała udział w protestach Euromajdanu, w trakcie trwania którego została pobita. Jej pobicie propagandowo wykorzystano do oskarżenia ówczesnych władz; jednak oskarżenia te nie potwierdziły się. Po obaleniu rządu Mykoły Azarowa z Partii Regionów została od dnia 5 marca 2014 pełnomocnikiem rządu ds.polityki antykorupcyjnej, nominowana na to stanowisko przez premiera Arsenija Jaceniuka. Została deputowaną do Werchownej Rady Ukrainy wyborach w październiku 2014 roku z list „Frontu Narodowego”. Czornowoł walczyła w batalionie „Azow”, tak jak jej poległy w walkach mąż.

W marcu 2020 roku, gdy pojawiły się nieoficjalne informacje, że Czornowoł, a także inny radykał z Majdanu – Wołodymyr Parasiuk – są obiektem zainteresowania ukraińskich śledczych, politolog z Uniwersytetu w Ottawie dr Iwan Kaczanowski przypomniał, że zachodnie media wychwalały ich jako aktywistów Majdanu i „bohaterów narodowych Ukrainy”. Czornowoł została nawet zaliczona przez magazyn „Fortune” do pięćdziesiątki „największych światowych przywódców” w 2014 roku. „Tymczasem ich udział w masakrze na Majdanie i związki ze skrajną prawicą były świadomie ignorowane lub zaprzeczano im” – przypominał Kaczanowski. „Czy zachodnie media teraz o tym powiedzą” – pisał Kaczanowski o możliwych działaniach ukraińskich śledczych wobec Czornowoł i Parasiuka.

Kresy.pl / Ukraińska Prawda / Unian