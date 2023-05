Ukraina oczekuje gwarancji bezpieczeństwa od NATO już za dwa miesiące

Ukraina nie otrzyma zaproszenia do NATO z określonymi terminami, już w Wilnie uważa Jegor Czerniew, szef stałej delegacji Rady Najwyższej przy Zgromadzeniu Parlamentarnym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczekuje natomiast gwarancji bezpieczeństwa.



„Zaproszenie z konkretnymi terminami, myślę, że nie do końca realne, właśnie na tym szczycie” – powiedział ukraiński parlamentarzysta odnosząc się do najbliższego szczytu NATO zaplanowanego na 11-12 lipca w Wilnie. “Jednak mam nadzieję, że na następnym, który odbędzie w Waszyngtonie, będzie to kwestia numerem jeden” – ukraińska agencja informacyjna Interfax zacytowała polityka wywodzącego się z partii “Sługa narodu” założonej przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Szczyt w Waszyngtonie zaplanowany jest na przyszły rok.

Jednocześnie deputowany zaznaczył, że realne jest uzyskanie przez Ukrainę gwarancji bezpieczeństwa już na wileńskim szczycie NATO. “Gwarancje bezpieczeństwa są realne, perspektywy są realne, gdy warunki bezpieczeństwa na to pozwolą. To sformułowanie nam wystarczy, plus gwarancje bezpieczeństwa do czasu, kiedy staniemy się pełnoprawnymi członkami NATO. To jest, jak sądzę, maksimum, jakie możemy uzyskać na dziś na szczycie w Wilnie” – ocenił ukraiński polityk.



Według niego Ukraina w Wilnie chce usłyszeć “absolutnie jasne zapewnienia”, że Sojusz czeka na nią po zakończeniu wojny. „Prosimy również o harmonogram przyznawania członkostwa po wojnie. Naciskamy, domagamy się na różnych szczeblach w różnych formatach, pisząc… te konkretne słowa lub frazy, które chcemy widzieć w komunikacie końcowym szczytu. I te punkty też tam są. Mam nadzieję, że my je otrzymamy jako wyniki tego szczytu” – powiedział Czerniew.

Jak informowaliśmy, podczas swojej pierwszej wizyty w Kijowie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg oświadczył, że jej miejsce jest w NATO.

„Prawowite miejsce Ukrainy jest w NATO, a z czasem nasze wsparcie pomoże wam uczynić to możliwym” – powiedział Stoltenberg.

Podczas konferencji prasowej, Stoltenberg przyznał, że władze Ukrainy podniosą sprawę członkostwa w NATO oraz oczekiwanych gwarancji bezpieczeństwa na lipcowym szczycie Sojuszu w Wilnie. Dodał, że będzie to ważny punkt podczas rozmów. Z kolei ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski uważa, że szczyt „może stać się historyczny”. Sam Stoltenberg wstrzymał się przed składaniem jakichkolwiek obietnic w kwestii potencjalnego harmonogramu ws. członkostwa.

Rząd Ukrainy formalnie złożył wniosek o „przyspieszone członkostwo” w NATO we wrześniu 2022 roku. W 2008 roku Kijów otrzymał obietnicę, że w przyszłości Ukraina dołączy do sojuszu, jednak większość członków, w tym Stany Zjednoczone, nie chcą składać w tej sprawie wiążących deklaracji, szczególnie w czasie wojny.

interfax.com.ua/kresy.pl