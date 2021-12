W Tatarstanie aresztowano mężczyznę za podżeganie do nienawiści wobec Rosjan

Sąd rejonowy w Tatarstanie skierował do aresztu mężczyznę, który w wulgarny sposób groził śmiercią etnicznym Rosjanom.

Wachitowski Sąd Rejonowy w Kazaniu zadecydował o aresztowaniu na pięć dni Wachita Michamedzjanowa. Podstawą dla takiej decyzji stał się komentarz jaki mieszkaniec stolicy Tatarstanu zamieścił na portalu społecznościowym Vkontakte, podał we wtorek portal Idel.Realii.

Sprawa ciągnie się od zeszłego roku. Michamedzjanow skomentował bowiem nagrania audiowizualne duetu z nieodległych Nabierieżnych Czełnów, który urządził sobie tańce pod kańskim meczetem Kul Szarif. Nagrania zamieszczone w sierpniu zeszłego roku wywołały oburzenie Michamedzjanowa, który napisał w komentarzu: „Szkoda, że ​​kaukascy nie zauważyli, że tak powiem, przechodzili obok, zabiliby tych dwóch ***ałów, bo to od dawna nie jest rosyjska ziemia, a islamska. Śmierć ********”.

Sprawą zajęli się śledczy, którzy mimo samo-ocenzurowania się przez Michamedzjanowa ocenili jego komentarz jako spełniający znamiona przestępstwa „podżegania do nienawiści lub wrogości oraz poniżania godności ludzkiej”.

Kazański sąd odwołał się do ekspertyzy Centrum Ekspercko-Kryminalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Jego pracownicy uznali, że „w komentarzu zgłoszonym do zbadania znajduje się stwierdzenie, które wyraża tezę o konieczności wystąpienia ostrych (niepożądanych) konsekwencji, których wynikiem jest przerwanie istnienia, śmierć grupy „Rosjanie”, osób, które łączy język, narodowość i pochodzenie”.

Stając przed sądem Michamedzjanow przyznał się do winy. Sąd skierował go na pięć dni do aresztu. „Ekstremizm we wszystkich swoich przejawach prowadzi do naruszenia pokoju i zgody obywatelskiej, podważa bezpieczeństwo publiczne i integralność państwową Federacji Rosyjskiej, stanowi realne zagrożenie dla zachowania podstaw ustroju konstytucyjnego, międzynarodowościowej (międzyetnicznej) i międzywyznaniowej zgody” – uzasadnił sąd.

Ludność Tatarstanu to w 53,2 proc. muzułmańscy Tatarzy. 39,7 proc. mieszkańców tej republiki, wykazującej w latach 90 XX wieku duże ambicje do suwerenności, stanowią Rosjanie. Niedawny przegląd systemu edukacji, która dotyczył kwestii rzekomego zmuszania dzieci rosyjskich do uczenia się języka tatarskiego w szkołach republiki doprowadziła do protestów działaczy tatarskich.

idelrealii.org/kresy.pl