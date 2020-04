Putin odwołał przygotowania do defilady z okazji 9 maja

Moskiewskie uroczystości z okazji 75-lecia pokonania III Rzeszy nie odbędą się 9 maja. W czwartek prezydent Rosji Władimir Putin odwołał przygotowania do corocznej defilady.

Informację o odwołaniu przygotowań do defilady Putin przekazał na spotkaniu ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa. Rosyjski prezydent stwierdził, że jest to „nieprosty, ciężki wybór”, ponieważ „i data 9 maja jest dla nas święta, i życie każdego człowieka jest święte”.

Jak mówił, aby defilada mogła się odbyć 9 maja, już teraz należałoby zacząć przygotowania do niej. „Jednak ryzyko związane z epidemią, której szczyt nie minie [do 9 maja], jest nadal niezwykle wysokie, a to nie daje mi prawa do rozpoczęcia teraz przygotowań do defilady i innych masowych uroczystości” – mówił Putin.

Rosyjski prezydent wyraził nadzieję, że defilada, a także uroczystość „Nieśmiertelny pułk” odbędą się w tym roku, kiedy minie zagrożenie koronawirusem. „Zrobimy to ciepło i uroczyście” – zapewniał Putin.

Prezydent Rosji obiecywał, że władze zrobią wszystko, by 9 maja weterani poczuli troskę i wdzięczność. Apelował, by każda rodzina tego dnia pamiętała o „swoich bohaterach”.

„Rozumiem, że dla wszystkich z nas Dzień Zwycięstwa przypada 9 maja. Jest z nami na zawsze. Daty tej nie można anulować ani zmienić jej terminu. Nie zrobimy tego” – mówił Putin.

W środę szef komisji ds. obrony w Dumie Państwowej Władimir Szamanow powiedział agencji Interfax, że rosyjskie organizacje weteranów wystąpiły do Putina z prośbą o przesunięcie uroczystości 9 maja. Zaproponowano dwie nowe daty – 24 czerwca i 3 września.

Jak pisaliśmy, epidemia koronawirusa w Rosji nie zwalnia tempa. W czwartek wykazano rekordowy poziom dobowy zarażeń i przypadków śmiertelnych od początku epidemii w Rosji. Łącznie w kraju tym koronawirusem zaraziło się już 27 928 osób, a zmarły 232 osoby.

