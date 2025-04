Ukraińska sieć sklepów rozpoczyna ekspansję w Polsce. Chce rywalizować z Żabką

Ukraińska firma Best Market otworzyła pierwszą placówkę Foodex Express, sklepu w formacie convenience. Przedsiębiorstwo zapowiada budowę ogólnopolskiej sieci handlowej. Ma być to ukraińska odpowiedź na popularną w polskich miastach Żabkę – donosi portal „Wiadomości Handlowe”.

W centrum Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 183/187 otwarto pierwszy stacjonarny sklep pod szyldem Foodex Express. To nowy format handlowy stworzony przez ukraińską sieć Best Market, który ma zainicjować rozwój ogólnopolskiej sieci sklepów convenience. Foodex należy do ukraińskiej sieci Best Market.

„Foodex Express to nowoczesny corner shop, stworzony z myślą o osobach żyjących dynamicznie, które szukają wygodnych i szybkich rozwiązań zakupowych. Nasz sklep przy Piotrkowskiej 183/187 w Łodzi to połączenie sklepu convenience z ofertą gotowych przekąsek, napojów i jedzenia na wynos, idealnych na szybki przystanek w ciągu dnia” – powiedziała portalowi wiadomoscihandlowe.pl Anastasiia Huseikhanova, główna specjalistka ds. marketingu w Best Markecie.

Anastasiia Huseikhanova podała, że przedsiębiorstwo planuje rozwijać markę w kierunku ogólnopolskiej sieci sklepów.

Redaktorzy „Wiadomości Handlowe”, którzy odwiedzili pierwszy sklep Foodex Express, piszą, że to „nieduża placówka wyposażona w podstawowe produkty spożywcze, przekąski, dania gotowe, piwo, alkohol oraz chemię gospodarczą”.

Przy kasie znajduje się stanowisko do podgrzewania hot-dogów, zapiekanek czy panini, zamrażarką z lodami porcjowanymi, automatem kawowym i dozownikami sorbetów. Jest też stolik do konsumpcji z czterema stołkami barowymi. W sklepie znalazła się także maszyna do robienia lodów – „Kto choć razy był w Żabce, w sklepie Foodex odnajdzie się bez trudu” – czytamy.

Foodex24 założony został w 2020 r. przez Władisława Sawczenkę. Początkowo spółka prowadziła na naszym rynku tylko sklep online z żywnością z Ukrainy, jednak już w 2021 r. uruchomiła w Bydgoszczy pierwszy sklep stacjonarny oraz magazyn. Właściciel Best Market ma już 22 sklepy.

Na portalu wielokrotnie opisywaliśmy, że ukraińskie przedsiębiorstwa wykazują rosnące zainteresowanie działalnością w Polsce.

W marcu Ukraiński Focus Estate Fund zakupił trzy centra handlowe w Sosnowcu, Rudzie Śląskiej i Rybniku. Firma posiada już kilka galerii w Polsce i zapowiada w przyszłości kolejne przejęcia. Focus Estate Fund zarządza już m.in. centrami handlowymi w Płocku, Nowym Sączu, Legnicy, Sandomierzu i Bartoszycach.

W zeszłym roku międzynarodowe biuro ukraińskiej firmy farmaceutycznej Farmak zakończyło przejęcie polskiej firmy farmaceutycznej Symphar, stając się jej 100 proc. właścicielem.

W październiku 2024 r. pisaliśmy, że firma Ursus, która ogłosiła upadłość w 2021 roku, została sprzedana ukraińskiej spółce M.I. CROW zajmującej się produkcją sprzętu transportowego.

Od 2022 r. do 2024 r. nastąpił ogromny wzrost nowo powstałych ukraińskich firm na terenie naszego kraju. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w tym czasie zarejestrowano ponad 44,5 tysiąca ukraińskich przedsiębiorstw. W samym 2023 roku powstało 28,6 tysiąca jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli 80 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Coraz więcej Ukraińców otwiera swoje biznesy w Polsce, od 2022 r. założono 77,7 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. Tylko w ubiegłym roku na polskim rynku zarejestrowano około 3279 nowych spółek z kapitałem ukraińskim – według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej.

Kresy.pl/wiadomoscihandlowe.pl