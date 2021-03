Litewscy parlamentarzyści postulują umożliwianie dokonywanie aborcji niektórym Polkom

Grupa deputowanych Seimasu chce aby rząd Litwy umożliwił przeprowadzanie aborcji Polkom, których dzieci mają wady terminalne.

Doraźna Grupa na rzecz Rozwoju Współpracy, Zdrowia i Praw Reprodukcyjnych powołana w litewskim parlamencie przez przedstawicieli różnych partii odniosła się do regulacji antyaborcyjnych obowiązujących w Polsce. „Kobiety pozbawione prawa do bezpiecznej aborcji gdy jest ona konieczna z powodu poważnych wad rozwojowych płodu, to ta część społeczeństwa, której jesteśmy zobowiązani pomagać z powodu naszej wielowiekowej przyjaźni z Polską” – powiedział LRT parlamentarzysta partii Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci Arūnas Valinskas, który jest członkiem wspomnianej grupy.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Grupa wezwała rząd Litwy „do pomocy Polkom w przebadaniu się na Litwie pod kątem wad rozwojowych płodu, a w przypadku stwierdzenia poważnych wad rozwojowych lub wad rozwojowych, przerwania ciąży bezpłatnie” – ogłosił Valinskas. Wskazał na podobne deklaracje ze strony władz Szwecji.

„Byłby to symboliczny krok, ale mamy nadzieję, że będzie to bardzo ważne z moralnego i psychologicznego punktu widzenia” – podsumowała przewodząca wspomnianej grupy parlamentarnej Dovilė Šakalienė z Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

To nie pierwsza próba podważania polskiego porządku prawnego w zakresie aborcji przez litewską elitę polityczną. W czasie wizyty Andrzeja Dudy w Wilnie w listopadzie zeszłego roku przyjmujący go prezydent Litwy publicznie wezwał głowę państwa polskiego do „dialogu” z przedstawicielami proaborcyjnego ruchu protestacyjnego w imię „praw człowieka”.

lrt.lt/kresy.pl