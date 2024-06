Macron straszy obywateli widmem wojny domowej

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedziałem w poniedziałek, że zwycięstwo prawicowej lub lewicowej opozycji wobec jego liberalnego obozu w rychłych wyborach może wywołać „wojnę domową”.

Macron odniósł się w swoim przemówieniu do Zgromadzenia Narodowego (RN) Marine Le Pen i radykalnie lewicowej koalicji grupującej się wokół partii Niepokorna Francja. Sondaże wskazują, że dwie strony politycznego spektrum Francji dystansują liberalny obóz Macrona na ostatniej prostej przed niedzielnymi, przedterminowymi wyborami parlamentarnymi.

Odpowiedź skrajnej prawicy na brak bezpieczeństwa „redukuje ludzi do ich religii lub pochodzenia” i w związku z tym „popycha ludzi w stronę wojny domowej” – powiedział w poniedziałkowym wywiadzie dla podcastu „Generation Do It Yourself” Macron, któego słowa przytoczył we wtorek portal Politico.

Lewica, na czele której stoi Jean-Luc Mélenchon, zachęca do takiej formy podziału dla celów agitacji wyborczej, „która również [promuje] wojnę domową, ponieważ sprowadza ludzi do ich grupy religijnej lub etnicznej” – kontynuował Macron. W ten sposób skomentował wyraźne zabiegi lewicowego obozu o głosy imigrantów z państw muzułmańskich.



Najnowsze sondaże sugerują, że Zjednoczenie Narodowe zdobędzie w niedzielnej pierwszej turze 35 procent poparcia, a lewicowa koalicja Mélenchona 27 proc. Liberalna koalicja Macrona może według badań liczyć na poparcie rzędu 19 proc.

RN wyszło zwycięsko z niedzielnych wyborów do Parlamentu Europejskiego zdobywając niemal dwukrotnie więcej poparcia niż rządzący liberalny obóz Emmanuela Macrona. Ten zareagował na to polityczne trzęsienie ziemi ucieczką do przodu, rozwiązał Zgromadzenie Narodowe i zarządził wybory parlamentarne na 30 czerwca.

Wtedy odbędzie się pierwsza tura, bowiem wybory członków Zgromadzenia Narodowego odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych, w których konieczne jest zebranie większości bezwzględnej. W przypadku braku takiego zwycięzcy w drugiej turze o mandat walczą kandydaci, którzy w danym okręgu zdobyli dwa najlepsze wyniki.

