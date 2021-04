Angielscy kibice przeciw Superlidze dla bogaczy

Sześć klubów angielskiej Premier League ma uczestniczyć w nowych rozgrywkach najbogatszych klubów, lecz ich kibicom nie podoba się taka idea.

W nowych rozgrywkach Superligi najbogatszych klubów mają brać udział Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City i Tottenham Hotspur. Okazuje się jednak, że nawet ich kibice nie uważają idei tworzenia tego rodzaju rozgrywek poza strukturami UEFA za dobry pomysł.

Portal telewizji France24 podaje wyniki sondażu przeprowadzonego przez pracownię YouGov. Jak wynika z badania aż 76 proc. kibiców sześciu wymienionych angielskich klubów sprzeciwia się utworzeniu nowej Superligi. W przypadku grupy kibiców 14 pozostałych klubów występujących w Premier League poziom sprzeciwu sięgnął 88 proc.

Portal zacytował stanowisko oficjalnego stowarzyszenia kibiców jednego z londyńskim klubów Chelsea Supporters’ Trust – „CST jest zbulwersowany, że Chelsea FC (CFC) jest jedną z drużyn, które, według plotek, zgłosiły się do tych alternatywnych rozgrywek i mamy nadzieję, że te doniesienia są nieprawdziwe. Ta propozycja grozi zakazem udziału CFC w innych rozgrywkach i może zagrozić przyszłości naszego klubu.” Jak ocenili kibice Chelsea – „To chciwość, by zapełnić kieszenie tych na szczycie, [decyzja] została podjęta bez uwzględnienia lojalnych kibiców, naszej historii, naszej przyszłości i przyszłości piłki nożnej w tym kraju. To niewybaczalne. Dosyć.”

Podobny w tonie wpis pojawił się na profilu stowarzyszenia kibiców Liverpoolu na Tweeterze. Jak napisali członkowie Spirit of Shankly (SOS) – „jako przedstawiciele fanów, jesteśmy zbulwersowani i całkowicie sprzeciwiamy się tej decyzji. FSG zignorowało fanów w swojej nieustępliwej i chciwej pogoni za pieniędzmi. Piłka nożna jest nasza, a nie ich. Nasz klub piłkarski jest nasz, a nie ich. W stosownym czasie odpowiemy w pełni na to oświadczenie.” Przewodniczący tego stowarzyszenia Joe Blott dodał – „Jest to czysto finansowe, cyniczne, chciwie.”

„Superliga oparta na zamkniętym sklepie samodzielnie wybierających się bogatych klubów jest sprzeczna ze wszystkim, co powinna reprezentować piłka nożna, Manchester United” – uznali kibice tego klubu. Zaś fani Tottenhamu ocenili, że idea Superligi to „Koncepcja napędzana chciwością i partykularnym interesem kosztem nieodłącznych wartości gry, która jest nam tak droga”.

france24.com/kresy.pl