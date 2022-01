Czechy gotowe do rozważenia wysłania wojsk na Ukrainę

Resort obrony Tajwanu podał, że wśród 39 samolotów chińskiej armii znalazły się 34 myśliwce, cztery samolot walki radioelektronicznej, a także jeden bombowiec. W odpowiedzi na naruszenie ADIZ, Tajwan poderwał własne samoloty wojskowe.

39 PLA aircrafts (Y-9 EW*2, J-10*10, J-16*24, Y-8 ELINT*2, and H-6*1) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on January 23, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/KbXZSIYZ40 pic.twitter.com/8eK29L0u4t