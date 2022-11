Strajk generalny sparaliżował Ateny

W środę stolicy Grecji i innych jej dużych miastach doszło do strajku generalnego mającym być protestem przeciwko rosnącym kosztom życia szerokich mas ludności.

Strajk zorganizowali związkowcy zarówno budżetówki jak i sektora prywatnego. Objął on cały publiczny transport i taksówkarze. Ze strajku wyłamali się jedynie kontrolerzy lotów i pracownicy ich obsługi co pozwoliło na utrzymanie w środę komunikacji lotniczej w Grecji oraz jej połączeń międzynarodowych, podał portal Ekathimerini.

Do strajku włączyli się również pracownicy służby zdrowia, oświaty, a nawet dziennikarze, zrelacjonował portal telewizji TeleSUR. Wszyscy oni oprotestowali w ten sposób bezskuteczność działań rządu wobec rosnącej w Grecji inflacji.

Choć poziom inflacji na tlę Europy nie jest wysoki – we październiku odnotowano 10,7 proc. – to tegoroczna jej fala związana ze skutkami pandemii koronawirusa oraz wojny rosyjsko-ukraiński, sankcjami wobec Rosji i kryzysem energetycznym uderza szczególnie w ludność kraju poważnie już spauperyzowanego począwszy od kryzysu finansowego roku 2008.

Grecja nigdy się z niego nie wydźwignęła mimo kolejnych programów naprawczych ordynowanych jej przez Unię Europejską, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Wiele krytyków tych programów twierdzi, że miały one na celu głównie odzyskanie części pieniędzy przez wierzycieli Grecji, ją samą jeszcze bardziej wpychając w kryzys.

Związkowcy urządzili też marsz w centrum miasta, który za cel obrał plac przed gmachem parlamentu. Tam doszło do gwałtownych starć z policji i najbardziej radykalnych grup protestujących, którzy ciskali w funkcjonariuszy „koktajle Mołotowa”. Na proteście dominowały hasła podwyżek płac.

🔴 A worker earning the minimum wage in Greece now has to work 5️⃣4️⃣ days just to pay their energy bills

Solidarity with workers taking part in the general strike in Greece today @gsee_gr @adedygr! #αλληλεγγύη pic.twitter.com/OrbE94Gzyr

— EUROPEAN TRADE UNIONS (@etuc_ces) November 9, 2022