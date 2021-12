Bułgaria będzie wypłacać emerytom pieniądze za zaszczepienie

Bułgaria ma najniższy poziom zaszczepionych wśród państw Unii Europejskiej. Nowy rząd postanowił to zmienić.

Kirił Petkow, który został niedawno premierem Bułgarii, powiedział, że każdy emeryt, który zdecyduje się na zaszczepienie przeciw COVID-19 otrzyma dopłatę do świadczenia emerytalnego w wysokości 75 lewów. To równowartość 177 złotych. Dopłata ta zacznie być wypłacana już po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki i będzie doliczana do emerytury przez sześć kolejnych miesięcy. Ze świadczenia tego będą mogli skorzystać także seniorzy, którzy już się zaszczepili, jak podał portal USnews.

Petkow wystąpił w czwartek rano wraz z wirusologiem, prof. Radką Argirową. W wywiadzie transmitowanym na żywo na stronie partii Petkowa na portalu Facebook, premier wszedł w rolę zadającego pytania Argirowej.

„Na przełomie kwietnia i maja w krajach o wysokim poziomie szczepień masowa psychoza ustąpi. Dla nas jest jednak perspektywa stania się krajem endemicznym dla wirusa. W niektórych obszarach mogą być potrzebne nowe szczepionki, kampanie szczepień. W tej sytuacji Bułgarii grozi zamienienie się w covidowe getto. Jeśli tak się stanie, uwierz mi, nikt nie będzie chciał tu przyjeżdżać na wycieczkę lub w interesach” – powiedziała wirusolog, której słowa zacytowała agencja informacyjna Novinite.

Argirowa wspomniała przy tym o dyskusjach w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), by państwa o niskim poziomie wyszczepienia ludności były ujmowana jako globalna „czerwona strefa”, do i z której ruch osób będzie ograniczany.

„Nie chcemy być covidowym gettem” – zadeklarował w czasie rozmowy Petkow. Jak dodał – „To zależy od każdego z nas. Tym razem nie możemy wskazywać palcem na państwo. Mały biznes nie może być stale wspierany”. Premier zaapelował do rodaków – „Mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, że nie możemy być we wszystkim ostatni. Chodzi o nas, nasze dzieci, naszą gospodarkę”.

W Bułgarii poziom wyszczepienia wynosi zaledwie 27,3 proc. To najniższy poziom w Unii Europejskiej. Z kolei państwo to odnotowało najwyższą proporcję dodatkowych zgonów.

usnews.com/novinite.com/kresy.pl