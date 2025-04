Rząd Finlandii podjął w środę decyzję o przedłużeniu zamknięcia granicy z Rosją na czas nieokreślony. Granica ta ma długość aż 1343 kilometry.

„Rząd zaktualizował swoją decyzję o zamknięciu punktów kontrolnych na wschodniej granicy” – poinformowało w środę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Finlandii, jak podała agencja informacyjna Interfax. „Przejścia graniczne pozostają zamknięte, wnioski o ochronę międzynarodową będą nadal składane centralnie na przejściach granicznych dla ruchu lotniczego i wodnego. Decyzja pozostaje w mocy do odwołania” – uściślił resort.

Granica z Rosją została zamknięta decyzją rządu Finlandii w listopadzie 2023 r. Powodem była tzw. migracja instrumentalna, to jest sytuacja, gd obywatele państw trzecich próbowali przedostać się z Federacji Rosyjskiej do Finlandii, aby ubiegać się o azyl. Według fińskiego rządu była to operacja hybrydowa, to znaczy służby Rosji wspomagały ruch migrantów z Azji i Afryki.

Zamknięcie granicy określono środek tymczasowy, ale było ono kilkakrotnie przedłużane. W kwietniu 2024 r. rząd ogłosił, że granica z Rosją pozostanie zamknięta „do odwołania”, a najwyżsi rangą urzędnicy rządowi od tego czasu wielokrotnie oświadczali, że nie ma planów przywrócenia ruchu.

W czasie “zimnej wojny” Finalndia pozostawał poza zachodnimi organizacjami multilateralnymi oraz ukształowała specyficzny model relacji ze Związkiem Radzieckim, w ramach którego uzgadniała z nim politykę bezpieczeństwa i zagraniczną, zarazem utrzymując system liberalno0demokratyczny i kapitalistyczny, na co ukuto pojęcie “finlandyzację”.

Jednak na rosyjska inwazję na Ukrainę na dużą skalę Finowie zareagowali szybką integrację z Sojuszem Północnoatlantyckim, co sfinalizowano w kwietniu 2023 r.

interfax.ru/kresy.pl