Ambasada Szwecji w Mińsku od 5 miesięcy udziela schronienia dwóm Białorusinom

Agencja AFP ustaliła, że od września 2020 roku na terenie ambasady Szwecji na Białorusi przebywa dwóch Białorusinów, którzy uczestniczyli w protestach opozycji.

Jak podał we wtorek Guardian, powołując się na AFP, we wrześniu ub. roku na teren ambasady Szwecji w Mińsku dostało się dwóch Białorusinów, ojciec i syn, którzy szukali azylu w związku z udziałem w masowych protestach przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki. Osoby te przebywają na terenie placówki do dzisiaj.

Stwierdziwszy, że drzwi ambasady są zamknięte, dwaj Białorusini dostali się na teren placówki przeskakując przez płot. „Obie osoby nadal przebywają na terenie ambasady” – powiedział AFP rzecznik szwedzkiego ministerstwa spraw zagranicznych.

„Działamy zgodnie z wymogami sytuacji, w tym w zakresie bezpieczeństwa i ochrony. Prowadzimy dialog z tymi osobami” – powiedział rzecznik, odmawiając dalszych komentarzy na temat podjętych środków. Według AFP mężczyznom przydzielono w ambasadzie osobny pokój.

Według białoruskich mediów obaj mężczyźni są objęci dochodzeniem po starciu demonstrantów z policją podczas protestu w Witebsku na początku września. Grozi im do sześciu lat więzienia w związku z zarzutem użycia przemocy wobec funkcjonariuszy.

Szwedzka dyplomacja unika nadawania sprawie rozgłosu – dowiedziała się AFP ze źródła zbliżonego do sprawy. Szwedzi nie chcą prowokować białoruskich władz ani zmuszać ich do reakcji. Według źródła sytuacja jest dla Szwecji „bardzo nieoczekiwana”.

Szwedzka minister spraw zagranicznych, Ann Linde, powiedziała w listopadzie, że ojciec i syn weszli do ambasady „bezprawnie” i zauważyła, że ambasada w Mińsku nie jest terytorium Szwecji.

Zdaniem Martina Uggli, szwedzkiego działacza praw człowieka, Szwecja chce uniknąć sytuacji, która zachęci inne osoby do szukania azylu na terenie ambasady. Według niego ambasada może próbować uzyskać gwarancje białoruskich władz, że mężczyźni nie zostaną aresztowani lub że pozwoli im się wyjechać na Litwę lub do Polski. Uggla wątpi, by ambasada „wygnała” Białorusinów bez takich gwarancji, ponieważ wywołałoby to w Szwecji wielką krytykę.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Białoruś odwołuje swoich dyplomatów ze Szwecji

Kresy.pl / theguardian.com