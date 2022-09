Koreański odpowiednik 500+ ma wydźwignąć z katastrofy demograficznej

Władze Republiki Korei zdecydowały się na podwyższenie comiesięcznego świadczenia pieniężnego na małe dziecko.

Program podobny nieco do polskiego 500+ ma uratować Koreę Południową przed demograficzną katastrofą. Jak podał w czwartek piszący o sprawie portal Bankier.pl w państwie zamieszkanym przez 51 mln osób w ubiegłym roku odnotowano wskaźnik urodzeń na poziomie zaledwie 260,6 tys. Oznacza to, że współczynnik dzietności spadł do poziomu 0,81. Był zatem jeszcze niższy niż w roku 2020, kiedy wyniósł on 0,84.

Władze Korei Południowej uznały więc, że dodatkowa gratyfikacja za posiadanie dzieci może poprawić katastrofalną tendencję. Dotychczas miejscowe rodziny otrzymywały na każde dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia 300 tys. wonów, czyli równowartość około 1050 złotych.

Jak podał w czwartek portal Bankier.pl w przyszłym roku świadczenie to ma zostać podniesione do 700 tys. wonów, a w 2024 r. – do miliona wonów czyli około 3,5 tys. zł.

W dodatku w przypadku dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia i przed osiągnięciem przez nie dwóch lat, ich rodzice będą mogli otrzymywać miesięcznie połowę kwoty podstawowej.

Bankier.pl/Kresy.pl