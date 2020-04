Eksport Japonii spadł o prawie 12 proc.

W marcu 2020 roku japoński eksport spadł o 11,7 proc. – podało ministerstwo finansów tego kraju.

Wywołane pandemią koronawirusa spowolnienie gospodarcze na świecie odbiło się także na wynikach handlu zagranicznego Japonii. Według japońskiego ministerstwa finansów w marcu br. eksport tego kraju wyniósł równowartość 59 mld dolarów, co oznacza spadek o 11,7 proc. w ujęciu rocznym. Był to 16 miesiąc z rzędu, w którym zanotowano obniżenie się japońskiego eksportu. Spadek był wyższy od średnich oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 10,1 proc. spadku.

Skutki pandemii ponadprzeciętnie odczuli japońscy eksporterzy środków transportu (spadek eksportu o 18,2 proc.), w tym samochodów osobowych (-13,9 proc.). Eksport maszyn dla przemysłu samochodowego zmniejszył się o 17,9 proc.

Japoński eksport do USA spadł w marcu o 16,5 proc., do Chin o 8,7 proc., do Hongkongu o 14,2 proc., do Korei Płd. o 10,4 proc. a do Rosji aż o jedną czwartą.

Import w przeciwieństwie do eksportu spadł o połowę mniej, niż oczekiwali analitycy, bo „tylko” o 5 proc. Był to 11. spadek miesięcznego importu Japonii z rzędu. Zakupy paliw zmniejszyły się o 11,6 proc., odzieży i akcesoriów o 4,6 proc. a sprzętu komputerowego o 9,3 proc. O 4,5 proc. zmniejszył się import Japonii z Chin, o 84,3 proc. z Hongkongu, o 4,7 proc. z Korei Płd., o 19 proc. z Niemiec, o 17,7 proc. z Wielkiej Brytanii i o 15 proc. z Rosji. Wzrósł natomiast import z USA (+1,3 proc.) i ZEA (+24,9 proc.).

Eksperci uważają, że marcowe dane dotyczące handlu zagranicznego Japonii prawdopodobnie nie odzwierciedlają w pełni konsekwencji pandemii koronawirusa, ponieważ w niektórych regionach kraju tzw. lockdown wprowadzono dopiero pod koniec marca. Dalszych spadków można spodziewać się w kwietniu br.

Kresy.pl / Interfax