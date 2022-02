Policja zlikwidowała blokadę kluczowego mostu między Kanadą a USA [+VIDEO]

Policja przywróciła ruch na moście Ambassador Bridge łączącym Kanadę i Stany Zjednoczone. Od sześciu dni był on blokowany przez przeciwników obostrzeń i regulacji związanych z pandemią koronawirusa.

Jak podała agencja Reutera, kanadyjska policja zlikwidowała w niedzielę wieczorem czasu lokalnego blokadę mostu Ambassador Bridge – strategicznie ważnego połączenia pomiędzy Kanadą i USA. Z mostu usunięto protestujących i pojazdy, które blokowały ruch.

Funkcjonariusz policji z kanadyjskiego miasta Windsor powiedział dziennikarzom, że zatrzymano od 20 do 30 osób. Policja zajęła również pojazdy, które znajdowały się na obszarze zajętym przez blokadę.

Według Reutersa policja użyła w niedzielę ponad 50 pojazdów, w tym samochodów opancerzonych, podczas gdy liczba protestujących spadła z około 100 w sobotę do około 45 w niedzielę.

W sieci pojawiły się nagrania policji przygotowującej się do likwidacji blokady i dokonującej zatrzymań.

Police have cleared the entire Windsor protest zone and are pushing back anyone remaining who may be blocking the road leading to the Ambassador Bridge pic.twitter.com/MKx3o9C4gt — Thomas Daigle (@thomasdaigle) February 13, 2022

Unreal scenes in Canada as heavily armed forces move in to make arrests and tow all vehicles from ambassador bridge. pic.twitter.com/zwI6Oa2ufR — Wittgenstein (@backtolife_2022) February 13, 2022

Protesty związane z „Konwojem Wolności” jednak nie ustają. W niedzielę drugi dzień z rzędu tymczasowo zostało zablokowane przez około 200 osób kanadyjsko-amerykańskie przejście graniczne na Autostradzie Pacyficznej w Surrey w Kolumbii Brytyjskiej. Niewielka grupa protestujących zgromadziła się po amerykańskiej stronie granicy, blokując nadjeżdżające pojazdy. Już 17. dzień trwają protesty „Konwoju Wolności” w Ottawie.

Ambassador Bridge to strategicznie ważny most łączący miasta Windsor w Kanadzie i Detroit w USA i przejście graniczne o kluczowym znaczeniu dla transportu i zaopatrzenia. Tamtędy z południa do Kanady importowane są m.in. żywność i części samochodowe. Wartość przewożonych tam towarów wynosi około 400 mln dol. dziennie. Lokalne władze oraz firmy motoryzacyjne (sektor motoryzacyjny uzależniony jest od dostaw ze Stanów Zjednoczonych, przez brak dostaw musi zmniejszyć produkcję) domagały się, by sąd nakazał protestującym zakończenie blokady, do czego doszło w piątek.

Jak pisaliśmy, w związku z protestami stan wyjątkowy wprowadziły Ottawa oraz stan Ontario.

Kresy.pl / reuters.com