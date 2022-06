Amerykanie twierdzą, że mają za mało informacji o strategii i działaniach Ukraińców

Do zdarzenia doszło w środę rano w Berlinie, w okolicy Breitscheidplatz. Na skutek potrącenia zmarła jedna osoba. Sześć osób zostało rannych tak poważnie, że obrażenia zagrażają ich życiu. Kolejne trzy są w stanie określanym jako ciężki, natomiast kilkanaście odniosło lekkie obrażenia, podał portal telewizji Polsat News.

Kierowca został zatrzymany na miejscu zdarzenia. Polsat News podał, że sprawca to 29-letni Gor H. o ormiańskich korzeniach. Ma on już kryminalną kartotekę, choć do tej pory popełniał przestępstwa przeciwko mieniu. Główne środki masowego przekazu nie są zgodne co do tego, czy w samochodzie, którym dokonano taranowania był list sprawcy, potwierdzający zamiar popełnienia przestępstwa, jak napisał "Bild".