Jak przekazała w środę agencja prasowa TASS prezydent Rosji Władimir Putin uważa, że „polscy nacjonaliści nie mogą się doczekać zajęcia zachodniej Ukrainy”.

„Jeśli chodzi o rządy niektórych naszych sąsiadów, Polski, tam elementy nacjonalistyczne marzą o odzyskaniu tak zwanych terytoriów historycznych, zajęciu terytoriów zachodnich, które Ukraina uzyskała w wyniku decyzji Józefa Stalina po II wojnie światowej” — uważa Putin.

Powiedział, że „tereny te zostały odebrane Polsce i przekazane sowieckiej Ukrainie”.

„Ale oczywiście elementy nacjonalistyczne w Polsce marzą o tym, żeby te ziemie odzyskać z powrotem dla Polski i będą o to zabiegać, mówić, co chcą. Widzimy to chociażby z ich literatury, dyskusji, wystąpień” – powiedział prezydent Rosji. „To właśnie zamierzają ostatecznie zrobić, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości”.

„Jedynym realnym gwarantem integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w jej obecnych granicach mogłaby być Rosja, która pomogła Ukrainie w uzyskaniu tych terytoriów po II wojnie światowej – oczywiście decyzją Stalina”, powiedział.

„To sprawa dla polityków ukraińskich. Przyszłych oczywiście. Obecni politycy chyba niewiele z tego rozumieją i nie myślą o tym, chociaż niektórzy z nich, jak nam się wydaje, już zaczynają myśleć” – powiedział Putin.

„Wszelkie większe zaangażowanie ich zachodniego sojusznika i sąsiada w dzisiejsze sprawy ukraińskie będzie miało ostatecznie na celu inwazję na terytoria ukraińskie, zachodnią część Ukrainy” – twierdzi.

Kresy.pl/TASS