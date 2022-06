Putin odwołał Pokłonską. Była kluczową postacią podczas aneksji Krymu

Władimir Putin odwołał Natalję Pokłonską z funkcji zastępcy szefa Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw. Pokłonska to była deputowana Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej. Po aneksji Krymu przez Rosję została prokurator generalną na zajętych ziemiach. Pokłonska oświadczyła, że „dekret o jej rezygnacji ma związek z przeniesieniem jej na inne stanowisko”, jednak sama nie powiedziała na jakie.

⚡️Putin fired Natalia Poklonskaya from her position as deputy head of Rossotrudnichestvo. She played a main role as collaborator during the annexation of #Crimea and served as Prosecutor of the peninsula. pic.twitter.com/QUKeptqANT

