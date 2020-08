Podpisano umowę o współpracy Polski i USA w dziedzinie rozwoju cywilnej technologii jądrowej

Piotr Naimski podpisał umowę o współpracy między Polską a USA ws. energetyki jądrowej – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Przy okazji wizyty Mike’a Pompeo pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, Piotr Naimski, parafował umowę o współpracy Polski i USA w dziedzinie rozwoju cywilnej technologii jądrowej – czytamy na stronie KPRM.

Umowa pozwoli Polsce korzystać z doświadczenia Stanów Zjednoczonych, zarówno sektora rządowego, jak i amerykańskich przedsiębiorstw, w rozwoju polskiego programu rozwoju energetyki jądrowej – podała strona rządowa.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy współpracować z sekretarzem stanu Naimskim i Polską przy inicjowaniu projektu porozumienia międzyrządowego w sprawie polskiego programu cywilnej energetyki jądrowej. Umowa ta nadal wzmacnia partnerstwo między USA i Polską – napisał na Twitterze sekretarz ds. energii Dan Brouillette.

Proud to partner with State Secretary Naimski and Poland to initiate a draft intergovernmental agreement on Poland’s civil nuclear power program. This agreement continues to strengthen the partnership between the U.S. and Poland.

— Dan Brouillette (@SecBrouillette) August 16, 2020