PKN Orlen obniża hurtowe ceny paliw. Dzień przed powrotem wyższej stawki VAT

PKN Orlen obniżył w sobotę ceny hurtowe benzyny i oleju napędowego – wskazuje cennik zamieszczony na stronie koncernu.

Od kolejnego dnia – 1 stycznia 2023 roku – akcyza i opłata paliwowa wzrosną (odpowiednio o ok. 14 gr/l benzyny i o 10 gr/l diesla), a stawka podatku VAT powróci do poziomu sprzed tarczy antyinflacyjnej – 23 proc. z 8 proc.

PKN Orlen poinformował, że cena metra sześciennego benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 spadła do 5 245 zł w sobotę z 5 936 zł w piątek. Cena oleju napędowego Ekodiesel została obniżona do 6 057 zł z 6 895 zł. Olej napędowy Arktyczny 2 staniał w sobotę do 6 412 zł z 7 250 zł (kwoty za metr sześcienny). Z kolei cena benzyny bezołowiowej Super Plus 98 to 5 543 zł za metr sześcienny, a dzień wcześniej wynosiła 6 265 zł.

Jak podkreślają w przestrzeni publicznej komentatorzy, obniżka sugeruje, że Orlen sztucznie utrzymywał tak wysokie ceny paliw przez ostatnich kilka tygodni.

„Już jutro, 1 stycznia 2023 r. przestaje obowiązywać tarcza antyinflacyjna i stawka VAT na paliwa wzrośnie z 8 do 23 proc.” – zwraca uwagę portal InnPoland.

Tymczasem resort infrastruktury podniósł w minionym tygodniu stawki opłaty paliwowej na 2023 rok dla wszystkich rodzajów paliw o 13,3 proc. – podano w obwieszczeniu ministra opublikowanego w Monitorze Polskim.

W 2023 roku opłata wyniesie 172,91 zł za 1000 l benzyny silnikowej oraz wyrobów powstałych z jej zmieszania z biokomponentami. W tym roku wynosiła 152,61 zł.

Opłata dla olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, a także biokomponentów stanowiących samoistne paliwa wyniesie 372,9 zł za 1000 l olejów napędowych wobec 329,12 zł w bieżącym roku (dane z listopada). Opłata dla gazów wzrośnie do 211,11 zł za 1000 kg wobec 186,32 zł.

money.pl / innpoland.pl / bankier.pl / Kresy.pl