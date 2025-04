Pięciu Somalijczyków zatrzymanych podczas próby przekroczenia granicy z Niemcami

Pięciu Somalijczyków zostało zatrzymanych w okolicach Buku po zgłoszeniu mieszkańców. Nie posiadali dokumentów i próbowali przedostać się do Niemiec.

Pięciu obywateli Somalii zostało zatrzymanych w piątek w okolicach Buku, w powiecie polickim, po tym jak mieszkańcy poinformowali Straż Gminną o obecności cudzoziemców w przygranicznym lesie, informuje Kurier Szczeciński. Jak przekazał Morski Oddział Straży Granicznej, zatrzymani złożyli wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Funkcjonariusze z Dobrej, po otrzymaniu zgłoszenia, natrafili w terenie leśnym przy granicy z Niemcami na pięciu mężczyzn bez dokumentów tożsamości. Według ustaleń służb, Somalijczycy przebywali na terytorium Polski nielegalnie i prawdopodobnie planowali przedostać się do Niemiec.

„Byli to Somalijczycy. Nie mieli dokumentów. Funkcjonariusze stwierdzili, że przebywają nielegalnie” – poinformował Tadeusz Gruchalla-Wensierski, rzecznik Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zatrzymani mężczyźni wystąpili z wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej. Wdrożono w związku z tym stosowną procedurę, wydając im tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca oraz skierowano ich do Ośrodka dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku.

Somalijczycy pozostaną w ośrodku do czasu wydania decyzji przez szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

W kontekście granicy polsko-niemieckiej warto przypomnieć, że według ustaleń Interii, od stycznia 2024 do końca lutego 2025 roku niemiecka Policja Federalna zawróciła do Polski ponad 10 tysięcy migrantów. Najczęściej są to obywatele Ukrainy z polskimi kartami pobytu, ale z przeterminowanymi dokumentami tożsamości. Dane te wywołały pytania o to, jak wygląda kontrola granicy po polskiej stronie i co dzieje się z zawróconymi osobami.

Rzecznik Komendanta Głównego Straży Granicznej, ppłk SG Andrzej Juźwiak poinformował w poniedziałkowej rozmowie z “Faktem”, że od początku roku prawie 4 tysiące wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyli cudzoziemcy na terenie Polski. Ochroną objęto ponad 5 tysięcy osób, które ubiegają się o status uchodźcy lub ochronę przed prześladowaniami. Ponadto strona niemiecka nie ma obowiązku informowania o osobach zawracanych podczas prowadzonej kontroli granicznej.

24kurier.pl/Kresy.pl