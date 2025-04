Parlament zdecydował, Węgry opuszczają Międzynarodowy Trybunał Karny

Węgierski parlament zdecydował o opuszczeniu struktur Międzynarodowego Trybunału Karnego. Decyzja została podjęta po tym jak Trybunał zażądał od Węgier wyjaśnień w sprawie niezastosowania się do nakazu aresztowania Benjamina Netanjahu.

We wtorek węgierski parlament zagłosował za opuszczeniem struktur Międzyanrodowego Trybunału Karnego, poinformował za pośrednictwem portalu X Minister Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier Péter Szijjártó.

“Węgierski parlament właśnie zagłosował za wycofaniem się z Międzynarodowego Trybunału Karnego . Tą decyzją odmawiamy bycia częścią upolitycznionej instytucji, która straciła bezstronność i wiarygodność” – Minister Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier Péter Szijjártó.

The Hungarian Parliament just voted to withdraw from the @IntlCrimCourt. With this decision, we refuse to be part of a politicized institution that has lost its impartiality and credibility. pic.twitter.com/C9dit8xaB8

— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) April 29, 2025