Jak poinformował w czwartek portal Euronews, Parlament Europejski przygotowuje pozew przeciwko Komisji Europejskiej za niewdrożenie mechanizmu zatrzymywania środków unijnych dla państw członkowskich naruszających „praworządność”.

Chociaż w środowym oświadczeniu przewodniczącego Parlamentu Davida Sassoli nie wspomniano konkretnie o Polsce, zostało ono opublikowane dzień po starciu przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen z premierem Mateuszem Morawieckim o praworządność podczas debaty z eurodeputowanymi.

Przemawiając po spotkaniu liderów grup politycznych, Sassoli powiedział: „Państwa członkowskie UE, które łamią praworządność, nie powinny otrzymywać funduszy unijnych. W ubiegłym roku Parlament ciężko walczył o mechanizm, który to zapewni. Jednak do tej pory Komisja Europejska niechętnie z niego korzystała”. Parlament Europejski przygotowuje pozew przeciwko Komisji Europejskiej za niewdrożenie mechanizmu zatrzymywania środków unijnych od państw członkowskich naruszających „zasadę praworządności”.

Doprowadziło to do poważnych starć między PE, a Polską i Węgrami, które zakwestionowały mechanizm przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mechanizm nie został jeszcze wykorzystany przez Komisję. Mimo to we wtorek von der Leyen zapewniła, że ​​orzeczenie polskiego sądu nie pozostanie bez odpowiedzi.

Parlament przygotowuje pozew przeciwko Komisji „aby zapewnić należyte egzekwowanie przepisów UE”, powiedział Sassoli. „Unia Europejska jest wspólnotą zbudowaną na zasadach demokracji i praworządności. Jeśli są one zagrożone w państwie członkowskim, UE musi działać na rzecz ich ochrony” – czytamy w oświadczeniu.

Francuski urzędnik przekonywał w środę, że logiczne jest poczekanie z uruchomieniem mechanizmu do wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości. Urzędnik rozmawiał z portalem anonimowo.

Parlament zapowiedział , że wycofa postępowanie sądowe, jeśli Komisja „podejmie niezbędne środki”. Wezwał również do wdrożenia mechanizmu przeciwko Węgrom.

W osobnej rezolucji z dnia 8 lipca br. PE potępił węgierską ustawę, która zakazuje zamieszczania treści LGBT w szkolnych materiałach edukacyjnych lub programach telewizyjnych dla dzieci. Wezwał Komisję do uruchomienia mechanizmu zawieszającego lub obniżającego płatności z budżetu UE na rzecz Węgier.

Kresy.pl/Euronews