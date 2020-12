Papua Zachodnia powołała niezależny od Indonezji rząd tymczasowy

Przywódcy Papui Zachodniej ogłosili powstanie rządu tymczasowego, niezależnego od władz Indonezji. W prowincji nastąpiła eskalacja przemocy po tym jak władze miały zabić dziecko – poinformował we wtorek The Guardian.

Jak poinformował we wtorek The Guardian, mieszkańcy Papui Zachodniej, wchodzącej w skład Indonezji ogłosili powstanie rządu tymczasowego, po tym jak w regionie wzrosły niepokoje związane z zabiciem nastolatka, za co zostały oskarżone państwowe służby.

Prowincja obchodzi dzień niepodległości 1 grudnia, rocznicę deklaracji niepodległości Papui Zachodniej od holenderskich rządów kolonialnych w 1961 roku. Indonezyjskie wojsko przejęło kontrolę nad prowincją w 1962 roku i od tamtej pory jest ona przedmiotem zaciekłej walki separatystów.

Ruch niepodległościowy, Zjednoczony Ruch Wyzwolenia dla Papui Zachodniej, przedstawił nową konstytucję i mianował przywódcę na wygnaniu Bennego Wendę tymczasowym prezydentem.

„Dzisiaj szanujemy i doceniamy wszystkich naszych przodków, którzy walczyli i zginęli za nas, ostatecznie ustanawiając zjednoczony rząd tymczasowy” – powiedział Wenda przebywający w Wielkiej Brytanii. „Wcielając się w ducha mieszkańców Papui Zachodniej, jesteśmy gotowi rządzić naszym krajem. Jak określono w naszej tymczasowej konstytucji, przyszła Republika Papui Zachodniej będzie pierwszym na świecie zielonym państwem i symbolem praw człowieka – przeciwieństwem dziesięcioleci krwawej indonezyjskiej kolonizacji. Dziś robimy kolejny krok w kierunku naszego marzenia o wolnej, niezależnej i wyzwolonej Papui Zachodniej”.

Przed 1 grudnia rzeczniczka biura ONZ ds. Praw człowieka Ravina Shamdasani powiedziała: „Jesteśmy zaniepokojeni eskalacją przemocy w ciągu ostatnich tygodni i miesięcy w indonezyjskich prowincjach Papui i Papui Zachodniej oraz zwiększone ryzyko ponownego napięcia i przemocy”.

Shamdasani powiedziała, że w jednym z incydentów z 22 listopada 17-latek został zastrzelony, a inny nastolatek został ranny w rzekomej strzelaninie policyjnej. Ciało chłopca znaleziono na górze Limbaga w dzielnicy Gome w Zachodniej Papui. Przywołała również zabójstwo pastora kościoła Yeremieg Zanambaniego, którego ciało zostało znalezione w pobliżu jego domu w dzielnicy Hitadipa, podziurawione kulami i ranami kłutymi. Zanambani „mógł zostać zabity przez członków sił bezpieczeństwa”, poinformowała Shamdasani.

„Wcześniej, we wrześniu i październiku 2020 roku, doszło do niepokojącej serii zabójstw co najmniej sześciu osób, w tym aktywistów i pracowników kościoła, a także mieszkańców nierdzennych. Co najmniej dwóch członków sił bezpieczeństwa zginęło również w starciach”.

Trzydziestu sześciu demonstrantów zostało aresztowanych w Manokwari i Sorong podczas protestów niepodległościowych w weekend. Kontrolowana przez Indonezję Papua i Papua Zachodnia tworzą zachodnią część wyspy Nowa Gwinea.

Ludność tubylcza prowincji to ludność odrębna etnicznie od reszty Indonezji i ściślej związana z ludnością Papui Nowej Gwinei, Wysp Salomona, Vanuatu, Fidżi i Nowej Kaledonii.

