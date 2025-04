Pakistański minister: Indie mogą rozpocząć atak zbrojny w ciągu najbliższych 24-36 godzin

Pakistan twierdzi, że posiada wiarygodne informacje wywiadowcze, sugerujące, że Indie zamierzają rozpocząć atak zbrojny w ciągu najbliższych 24-36 godzin.

Rośnie napięcie pomiędzy Indiami i Pakistanem. “Pakistan posiada wiarygodne informacje wywiadowcze, świadczące o tym, że Indie zamierzają rozpocząć atak zbrojny w ciągu najbliższych 24-36 godzin” – oświadczył w nocy z wtorku na środę pakistański minister informacji Attaullah Tarar.

“Każdy akt agresji spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią. Indie poniosą pełną odpowiedzialność za wszelkie poważne konsekwencje działań w tym regionie” – napisał na platformie X.

Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24-36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident.

