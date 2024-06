Minister Obrony Narodowej: Żołnierze na granicy mogą używać broni

W czwartek miała miejsce konferencja prasowa Ministra Obrony Narodowej, który odniósł się do sprawy użycia broni na granicy polsko-białoruskiej oraz zatrzymanych żołnierzach Wojska Polskiego.

O zdarzeniu z przełomu marca i kwietnia wicepremier został poinformowany przez komendanta Żandarmerii Wojskowej. Dowódca Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie podął decyzje o skierowaniu materiału z zajścia, które otrzymał od Straży Granicznej, do Żandarmerii, które następnie zostało przekazane do pionu wojskowego prokuratury.

Minister Obrony Narodowej oznajmił, że Żandarmeria Wojskowa prowadzi dochodzenie w sprawie przekroczenia uprawnień na wniosek dowódcy WZZ Podlasie. Polityk powiedział, że doszło do sytuacji, którą “jak zawsze trzeba wyjaśnić”. Dodał, że w maju żołnierze w trybie alarmowym około 700 razy użyli broni służbowej. Jednakże zaznaczył, odnosząc się do omawianego zdarzenia, że jeżeli któryś z dowódców ma wątpliwości to “jest zobowiązany do podjęcia określonych działań i tak się stało w tym wypadku”.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zatrzymani żołnierze nie zostali aresztowani. “To też chcę zaznaczyć, bo to się pojawia w materiałach prasowych. Nie doszło do aresztowania, nie było wniosku o areszt ze strony prokuratury, która wyda dziś oświadczenie. Prokuratura jest zobowiązana do przeprowadzenia rzetelnie tego postępowania”.

Szef resortu obrony oznajmił, że od razu po zdarzeniu dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej udał się do swoich żołnierzy z prawnikiem i psychologiem. Następnie wydał kolejne rozkazy dotyczące sposobu użyciu broni. Władysław Kosiniak-Kamysz jednoznacznie zaznaczył, że żołnierze na granicy mogą używać broni. “Te przepisy są jasno określone, choć moim zdaniem, wymagają zmiany i nad tym pracujemy.” Wicepremier zapowiedział, że powstanie biuro pomocy prawnej dla żołnierzy Wojska Polskiego.

Podczas konferencji prasowej minister odniósł się do sposobu zatrzymania żołnierzy. Powiedział, że leży ono wyłącznie w gestii Żandarmerii Wojskowej. Polityk jednakże podkreślił, że sposób zatrzymania żołnierzy zbulwersował go.”To jest już stricte decyzja samej Żandarmerii Wojskowej i tych, którzy dokonują zatrzymania. Oni sami podejmują decyzję o sposobach. Nie są informowani o tym inni przedstawiciele, ani prokurator generalny, ani inni ministrowie. O tym podejmuje decyzję ten, kto dokonuje tych czynności.”

Minister powiedział, że polecił sposób zatrzymania wyjaśniła komisja powołana w Żandarmerii Wojskowej. “Jeżeli ktokolwiek przekroczył uprawnienia, jeżeli ktokolwiek wykroczył poza uprawniania to zostanie ukarany i zostaną wyciągnięte konsekwencje. Oczekuję natychmiastowych działań ze strony Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej”- dodał.