Minister obrony Izraela: nasi piloci w ciągu 2-3 lat mogą wziąć udział w nalocie na Iran

Minister obrony Izraela Benny Gantz oświadczył, że w ciągu dwóch-trzech lat izraelskie lotnictwo może zaatakować instalacje nuklearne w Iranie.

Jak podała w środę agencja Reuter, minister obrony Izraela Benny Gantz wygłosił przemówienie gratulacyjne dla kadetów izraelskich sił powietrznych. Powiedział w nim, że za parę lat młodzi piloci mogą uczestniczyć w nalocie na instalacje jądrowe na terytorium Iranu.

„W ciągu dwóch lub trzech lat, może będziecie przemierzać niebo na wschód, biorąc udział w ataku na lokalizacje nuklearne w Iranie” – powiedział Gantz, cytowany przez Reutersa.

Dodajmy, że był to ostatni dzień urzędowania Gantza jako szefa resortu obrony. W czwartek zaprzysiężony zostaje nowy rząd Izraela.

Agencja Reuters przypomina, że w związku z niepowodzeniem prób odnowienia zerwanego w 2015 roku porozumienia nuklearnego JCPOA, Iran zintensyfikował prace na wzbogacaniem uranu. Zdaniem krytyków, władze w Teheranie pod pozorem działań cywilnych chcą uzyskać zdolność do produkowania bomb atomowych. Iran oficjalnie zaprzecza tym twierdzeniom.

Część ekspertów uważa, że choć w krótkim czasie Irańczycy mogą uzyskać uran odpowiedniej jakości, to zbudowanie na tej podstawie głowic nuklearnych zajęłoby lata.

W niedzielę izraelska gazeta „Israel Hayom” opublikowała prognozy wywiadu wojskowego na 2023 rok. Oceniono w niej, że Iran „będzie dalej podążał swoją obecną ścieżką powolnego postępu” w obszarze nuklearnym.

„Iran zmieni swoją polityką wyłącznie, jeśli zostaną wprowadzone bardzo ostre sankcje; wówczas może jednak zdecydować się przyspieszyć wzbogacanie [Iranu – red.] do poziomu wojskowego” – napisano.

Z kolei we wtorek izraelski szef sztabu, gen. Aviv Kochavi powiedział, że „poziom przygotowania do operacji w Iranie bardzo się poprawił”. Twierdził, że jeśli siły izraelskie otrzymałyby rozkaz do ataku na cele związane z irańskim programem nuklearnym, to „zrealizują zleconą misję”.

Według Kochaviego, Iran dąży do rozmieszczenie na terytorium Syrii setek rakiet oraz tysięcy szyickich bojówkarzy. Twierdził zarazem, że Izrael zdołał pokrzyżować plany Teheranu w Syrii, żeby zainstalować tam „drugi Hezbollah”.

Reuters przypomina, że od ponad 10 lat Izrael wystosowuje zawoalowane groźby pod adresem Iranu, grożąc uderzeniem w irańskie instalacje nuklearne, jeśli uzna, że dalsze działania dyplomatyczne utkną w ślepym zaułku. Jednak część ekspertów powątpiewa w to, czy Izrael rzeczywiście posiada rzeczywiste zdolności do przeprowadzenia takiego ataku.

Czytaj także: Izrael będzie symulował atak na Iran

Jak pisaliśmy, rok temu minister obrony Izraela Benny Gantz przedstawił amerykańskim urzędnikom harmonogram przygotowań do ataku na Iran. Źródło dyplomatyczne serwisu „Jerusalem Post” przekazało, że Amerykanie nie wyrazili sprzeciwu.

W tym samym miesiącu wysoki rangą irański dowódca przekonywał, że Izrael nie jest w stanie uderzyć w irańskie obiekty nuklearne lub wojskowe bez zgody USA. Zapowiedział, że każda izraelska agresja spotka się z potężną reakcją, która może dokładnie wycelować w infrastrukturę użytą do ataku.

Przeczytaj: Były szef izraelskiego wywiadu: Mamy siłę, aby zaatakować Iran

Zobacz też: Iran zagroził Izraelowi „szokującą odpowiedzią” w razie ataku na jego obiekty

Przypomnijmy też, że podczas swojego wystąpienia na forum Kongresu USA, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do powstrzymania Rosji i Iranu. Oba państwa określił mianem „terrorystów”, a Iran nazwał sojusznikiem Rosji w jej „ludobójczej polityce”. Twierdził też, że Iran, podobnie jak Rosja, muszą zostać zatrzymane, bo inaczej zaatakują inne państwa.

Do wypowiedzi ukraińskiego prezydenta odniosło się MSZ Iranu. „Pan Zełenski powinien wiedzieć, że strategiczna cierpliwość Iranu względem takich bezpodstawnych oskarżeń nie jest niewyczerpana” – oświadczył rzecznik irańskiego resortu dyplomacji.

Kilka dni temu Mychajło Podolak, doradca w gabinecie prezydenta Ukrainy, domagał się odejścia od „niedziałających sankcji” wobec Iranu i „likwidacji” irańskich przedsiębiorstw zbrojeniowych.

Reuters / aa.com.tr / Kresy.pl