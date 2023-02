Media: CIA zaproponowała plan zakończenia wojny w zamian za 20 proc. terytorium Ukrainy

Mimo, że gospodarka Niemiec radzi sobie stosunkowo dobrze, to jednak bezrobocie osiągnęło poziom najwyższe od około dekady. Na RFN odbija się sytuacja geopolityczna.

We wtorek Federalna Agencja Zatrudnienia RFN (BA) ogłosiła, że niemiecki rynek pracy nadal wykazuje niewielkie oznaki osłabienia w związku z kryzysem energetycznym. Jak to jest typowe dla tej pory roku, stopa bezrobocia w kraju wzrosła w styczniu do 5,7 proc, zacytował portal telewizji TeleSUR.



Liczba bezrobotnych w największej gospodarce UE wzrosła w styczniu o 162 tys. miesiąc do miesiąca do prawie, do łącznej liczby 2,62 miliona bezrobocia. Liczba ta była o 154 tys. wyższa niż rok wcześniej.