Ławrow: Amerykańskie wojska w Syrii przeszkadzają w przywróceniu jedności kraju

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow, podczas piątkowej wideokonferencji w ramach Dialogu Śródziemnomorskiego skrytykował obecność wojsk USA w Syrii – przekazała agencja Tass. Minister twierdzi, że Amerykanie przeszkadzają w przywróceniu jedności kraju.

Jak poinformowała rosyjska agencja prasowa Tass, minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow skrytykował obecność wojsk amerykańskich w Syrii. „Nielegalna obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Syrii przeszkadza w przywróceniu jedności kraju” – powiedział podczas wideokonferencji Dialog Śródziemnomorski Rzym 2020.

Zdaniem rosyjskiego ministra „przełamanie” terroryzmu było możliwe głównie dzięki zdecydowanej pomocy Rosji dla rządu syryjskiego.

„Na pierwszy plan wysuwają się zadania zapewnienia godnych warunków życia milionom Syryjczyków, którzy przeżyli tę wyniszczającą wojnę. Wymaga to udziału całej społeczności światowej” – powiedział Ławrow. „Musimy z żalem stwierdzić, że w odpowiedzi na konstruktywne zmiany w rozwiązaniach politycznych Damaszek zmaga się z nielegalną obecnością sił amerykańskich na swoim terytorium, co jest jawnie wykorzystywane do zachęcania do separatyzmu i utrudniania odbudowy jedności kraju”.

Rosyjski minister spraw zagranicznych zwrócił uwagę na amerykańskie i europejskie sankcje wymierzone w Syrię oraz zarzuty przeciwko Damaszkowi dotyczące użycia broni chemicznej i zbrodni wojennych. Zdaniem Ławrowa nie ma dowodów na używanie broni przez wojska rządowe.

„Zachód demonstruje podwójne standardy, odmawiając pomocy Syrii, nawet gdy podnoszone są kwestie humanitarne” – podkreślił. „W trakcie pandemii zachód trzyma się polityki ekonomicznego zdławienia Syrii”.

Ławrow dodał , że na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej pokój i stabilność można przynieść w oparciu o prawo międzynarodowe. Przywrócenie pokoju „polega na odrzuceniu wszelkich zewnętrznych ingerencji, poszanowaniu zasad Karty Narodów Zjednoczonych, suwerenności i integralności terytorialnej oraz poleganiu na integracyjnym dialogu narodowym w każdym kraju, w którym można dostrzec jakąkolwiek walkę” – wyjaśnił minister. „Rosja trzyma się tej właśnie linii we wszystkich sytuacjach w regionie, w tym w Syrii” – zakończył.

