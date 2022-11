Kułeba apeluje do Niemiec: dajcie Patrioty tak szybko, jak to możliwe

Ukraina potrzebuje wyprodukowanych przez USA systemów obrony przeciwrakietowej Patriot, aby chronić swoją cywilną infrastrukturę, powiedział w środę minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, dodając, że będzie próbował przekonać Niemcy do zezwolenia na ich dostawę.

Przemawiając po spotkaniu z ministrami spraw zagranicznych NATO w Bukareszcie, Kułeba powiedział, że wierzy w obietnice sojuszników, że będą wspierać jego kraj tak długo, jak będzie to konieczne, ale wsparcie militarne musi nadejść szybciej.

Powiedział, że priorytetem są części zamienne do naprawy sektora energetycznego, systemy obrony powietrznej zapobiegające przyszłym atakom oraz czołgi NATO.

„Przesłanie jest proste: dajcie Patrioty tak szybko, jak to możliwe, ponieważ jest to system, którego Ukraina potrzebuje do ochrony ludności cywilnej i infrastruktury” – powiedział.

„Jeśli Niemcy są gotowe dostarczyć Polsce Patrioty, a Polska jest gotowa przekazać ich Ukrainie, to myślę, że rozwiązanie dla rządu niemieckiego jest oczywiste” – powiedział, dodając, że Kijów będzie współpracował z Berlinem w tej sprawie.

„Logika podejmowania decyzji, jeśli chodzi o dostarczanie określonych rodzajów broni, musi zostać zmieniona” – powiedział Kułeba. „Musimy zapobiegać tragediom, a nie reagować na tragedie”.

„Wygramy tę wojnę z pomocą sojuszników i zostaniemy członkami NATO, ale to nie znaczy, że nic nie powinno się dziać od teraz do chwili, kiedy zostaniemy członkiem NATO” – powiedział.

Premier Mateusz Morawiecki zdecydowanie opowiada się za tym, aby zaproponowane Polsce przez Niemcy systemy Patriot zostały wysłane na zachodnią Ukrainę. Jednocześnie, pytany o to, czy Polska przekaże Ukrainie swoje Patrioty, odpowiada, że to nie czas „na takie dywagacje” i „jak przyjadą, to będziemy razem z prezydentem, ministrem obrony narodowej decydowali o ich szczegółowej dyslokacji”.

Szef rządu przypomniał też, że w Polsce są już wyrzutnie Patriot, które rozmieszczono wokół hubu humanitarnego przy lotnisku w Jasionce. Służą do obrony linii transportowych. Podkreślił jednak, że „to nie są nasze Patrioty”, tylko amerykańskie.

Przywołał też swoją niedawną rozmowę z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, twierdząc, że Ukraina bardzo mocno prosi swoich „najbogatszych i najsilniejszych sojuszników”, czyli USA, Niemcy i Wielką Brytanię o zaawansowane systemy obrony powietrznej.

