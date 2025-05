[Konklawe] Kardynałowie rozpoczynają wybór papieża. Około 16:30 „Extra omnes”

Dzisiaj o godzinie 16:30 uroczystym wejściem kardynałów elektorów do Kaplicy Sykstyńskiej rozpocznie się konklawe – proces wyboru 267. papieża w historii Kościoła katolickiego.

Jeszcze dzisiaj wieczorem odbędzie się pierwsze głosowanie. Jeśli któryś z kandydatów uzyska wymagane dwie trzecie głosów – w tym roku to 89 – z komina nad kaplicą uniesie się biały dym, symbol wyboru nowego papieża.

Przygotowania do konklawe trwają od pierwszych dni po śmierci papieża Franciszka. Wtedy to kardynałowie rozpoczęli spotkania w ramach kongregacji generalnych, by wspólnie omówić wyzwania stojące przed Kościołem i zastanowić się, kto najlepiej poprowadzi go dalej. Cały proces przebiega według przepisów zawartych w Konstytucji apostolskiej Universi Dominici gregis, ogłoszonej przez Jana Pawła II, a następnie uzupełnionej przez Benedykta XVI.

Właśnie kończy się proces zakwaterowania kardynałów w Domu Świętej Marty – ich oficjalnym miejscu pobytu na czas konklawe. Kardynałowie mają czas do 10:00. Każdy z 133 elektorów otrzymuje swój pokój w drodze losowania przeprowadzonego przez kardynała kamerlinga Kevina Farrella. Dotychczasowi mieszkańcy domu, głównie duchowni z Kurii Rzymskiej, muszą go na ten czas opuścić.

O godzinie 10:00 odprawiona zostanie Msza św. Pro eligendo Romano Pontifice w Bazylice św. Piotra. Przewodniczyć jej będzie kardynał Giovanni Battista Re. Do udziału w liturgii zaproszeni są nie tylko kardynałowie, lecz także wszyscy wierni, by modlić się o światło Ducha Świętego dla elektorów.

O godzinie 15.45 kardynałowie mają udać się z Domu Świętej Marty do Pałacu Apostolskiego, gdzie w Kaplicy Paolińskiej przygotują się duchowo do wejścia na konklawe. Procesja do Kaplicy Sykstyńskiej odbędzie się przy śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych i hymnu Veni Creator Spiritus. Przy wejściu obowiązuje ścisły porządek – kolejność według rangi i kreacji kardynalskiej, a zatem od „najmłodszego” kardynała diakona (Koovakad) do najstarszego kardynała biskupa (Parolin).

Po wejściu do Kaplicy Sykstyńskiej kardynałowie złożą przysięgę zachowania tajemnicy i przestrzegania prawa kanonicznego. Następnie mistrz ceremonii wypowie słowa „Extra omnes”, oznaczające, że wszyscy nieupoważnieni muszą opuścić kaplicę. Zostanie jedynie kaznodzieja kard. Raniero Cantalamessa, który wygłosi krótką medytację. Potem wyjdzie także on – po jego wyjściu rozpocznie się pierwsze głosowanie.

Dziś przewidziane jest tylko jedno głosowanie. Jeżeli kandydat uzyska minimum 89 głosów, z komina nad Kaplicą Sykstyńską uniesie się biały dym – znak wyboru nowego papieża. Wybór obwieści też bicie watykańskich dzwonów. Jeśli tak się nie stanie, zobaczymy dym czarny, a kolejne głosowania odbędą się w czwartek. Możliwe momenty pojawiania się dymu to godziny: 10:30, 12:00, 17:30 i 19:00 – w zależności od przebiegu sesji.

„Statystyki są jasne. Od niemal 200 lat konklawe nie trwa dłużej niż 5 dni. Ostatnie pięciodniowe odbyły się w 1903 i 1922 roku. Ostatnie czterodniowe to 1958 rok” – mówi Karol Darmoros w relacji dla Vatican News. Rekordowo krótki był wybór Piusa XII, którego w 1939 roku wybrano już drugiego dnia.

Podczas kongregacji generalnych poprzedzających konklawe kardynałowie wielokrotnie podkreślali konieczność kontynuacji reform zapoczątkowanych przez Franciszka: przejrzystości finansowej, walki z nadużyciami, reformy Kurii Rzymskiej i wzmocnienia synodalności. Wskazują również na potrzebę, by nowy papież był pasterzem bliskim ludziom.

Kresy.pl / Vatican News