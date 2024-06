Izrael odpowiada na ostrzeżenia Iranu o „wyniszczającej wojnie”

Izraelski minister spraw zagranicznych Yisrael Katz potwierdził gotowość użycia siły militarnej przeciwko Libanowi pomimo ostrzeżeń Iranu, jeśli Hezbollah będzie nadal ostrzeliwał terytorium Izraela.

„Dzisiaj Iran grozi zniszczeniem Izraela, jeśli Izrael w pełni zareaguje na ataki Hezbollahu z Libanu. Moja odpowiedź dla Iranu jest jasna: jeśli Hezbollah nie przestanie strzelać i nie wycofa się z południowego Libanu, będziemy działać przeciwko niemu z pełną siłą do czasu przywrócenia bezpieczeństwa” – powiedział Katz.

Według niego „reżim grożący zagładą zasługuje na zniszczenie”.

Iran threatens today to destroy Israel if Israel fully responds to Hezbollah attacks from Lebanon.

My response to Iran is clear:

1. If Hezbollah does not cease its fire and withdraw from southern Lebanon, we will act against it with full force until security is restored and…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 29, 2024