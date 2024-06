ISW: Za ataki w rosyjskim Dagestanie odpowiada prawdopodobnie Państwo Islamskie

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia, że za niedzielne ataki terrorystyczne w rosyjskim Dagestanie stoi prawdopodobnie filia Państwa Islamskiego na Kaukazie Północnym.

W niedzielę po południu przeprowadzono ataki terrorystyczne w rosyjskim Dagestanie. Najnowsze doniesienia mówią o zamachach na cerkiew i synagogę w Derbencie, a także cerkiew, synagogę i posterunek policji w Machaczkale. Media piszą o co najmniej 17 ofiarach śmiertelnych, w tym 15 policjantach. Analitycy ISW zwracają uwagę, że po niedzielnych atakach należący do Państwa Islamskiego kanał opublikował oświadczenie, w którym chwali “braci z Kaukazu” za akcję. Ich zdaniem sugeruje to, że ataku dokonał tzw. Wilajet Kaukaski – filia Państwa Islamskiego na Kaukazie Północnym.

Instytut przypomina, że po marcowym zamachu na podmoskiewską salę koncertową władze Rosji podejmowały próbę przeprowadzenia operacji antyterrorystycznej na Kaukazie Północnym, której celem miała być walka “z rosnącymi wpływami Państwa Islamskiego i Wilajetu Kaukaskiego”. Zdaniem ISW, “coraz bardziej napięte stosunki Rosji z mniejszością muzułmańską, zwłaszcza na Kaukazie, prawdopodobnie w dalszym ciągu będą zapewniać Wilajetowi Kaukaskiemu i innym regionalnym ugrupowaniom ekstremistycznym cenną bazę rekrutacyjną”.

“Niektórzy rosyjscy urzędnicy już bezpodstawnie twierdzą, że Ukraina i NATO są zaangażowane w atak z 23 czerwca”, co oznacza, że “obecne podejście Rosji do walki z terroryzmem prawdopodobnie pozostanie powiązane z retoryczną postawą wobec Ukrainy i Zachodu, zamiast identyfikować i neutralizować zagrożenia IS w samej Rosji” – pisze ISW.

W marcu dżihadyści z tzw. państwa islamskiego (ISIS) wzięli na siebie odpowiedzialność za zamach w sali koncertowej Crocus City Hall w Moskwie (faktycznie w Krasnogorsku zaraz pod Moskwą). Kilku uzbrojonych mężczyzn wtargnęło do dużej sali koncertowej i otworzyło ogień z broni automatycznej w tłum.

understandingwar.org / Kresy.pl