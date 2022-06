Gruzja bez statusu kandydata do UE. Protestujący wyszli na ulice [+FOTO]

W piątek wieczorem w Tbilisi odbyły się protesty. Powodem była decyzja UE, odkładająca perspektywy akcesji Gruzji do Wspólnoty. Demonstranci domagali się dymisji rządu, który oskarżają o pogorszenie relacji kraju z Unią i „autorytarne inklinacje”.

Manifestanci zebrali się wokół budynku parlamentu. Nieśli flagi Gruzji i Unii Europejskiej. „My, naród gruziński, żądamy ustąpienia premiera Iraklego Garibaszwilego i powołania nowego rządu, który zrealizuje reformy wymagane przez UE” – oświadczył jeden z organizatorów protestu Szota Digmelaszwili, cytowany przez PAP.

„Dajemy rządowi tydzień na spełnienie tego żądania” – dodał. Zapowiedział kolejną demonstrację na 3 lipca.

A new protest action in #Tbilisi in support of integration with the #EU gathered more than 20,000 people. The rally participants demanded that #Georgian Prime Minister Garibashvili resign before July 3 and threatened to start an indefinite protest near the parliament building. pic.twitter.com/ajNmNizNxh

